Bei Aldi Süd wird in dieser Woche mit der Amazfit GTS eine China-Smartwatch verkauft, die es wirklich in sich hat. Optisch ähnelt sie sehr stark der Apple Watch, kostet aber nur einen Bruchteil. GIGA hat die Details für euch.

ALDI Facts

Aldi Süd verkauft Amazfit GTS für 99,99 Euro

Wer sich eine günstige Smartwatch im Design der Apple Watch kaufen möchte, kann das ab dem 2. Juli 2020 bei Aldi Süd tun. Der Discounter verkauft die Amazfit GTS zum Preis von nur 99,99 Euro. Die China-Smartwatch sieht der Apple Watch tatsächlich sehr ähnlich. Das dürfte auch die Intention des Unternehmens gewesen sein. Als günstigen Klon sollte man die smarte Uhr aber nicht abstempeln, denn die Amazfit GTS hat durchaus einige coole Feature zu bieten.

So ist die Amazfit GTS mit einem hochauflösenden AMOLED-Display ausgestattet, das eine gute Darstellung auch im Freien liefert. Das Glas ist an den Seiten abgerundet und das Gehäuse besteht aus Metall. Damit schafft Amazfit eine edle Optik und Haptik. Trotz des ansprechenden Designs ist die Uhr bis 50 Meter wasserdicht und besitzt viele Sport-Funktionen. Darunter viele vorinstallierte Programme und Sensoren wie einen Pulsmesser. Durch das GPS-Modul kann ganz genau festgestellt werden, welche Strecken man zurückgelegt hat. Das Beste an der Amazfit GTS ist aber die Laufzeit. Bis zu 14 Tage schafft die Smartwatch. Da ist sie der Apple Watch deutlich überlegen, die mit Glück zwei Tage durchhält. Zudem ist die China-Smartwatch mit Android-Handys und iPhones kompatibel. Kontaktlos zahlen kann man damit aber nicht.

Amazfit GTS bei Amazon kaufen

Apple Watch 4 und Amazfit GTS im Vergleich:

Bilderstrecke starten (9 Bilder) Apple Watch Series 4 schamlos kopiert: Günstiger Smartwatch-Exot jetzt in Deutschland bestellbar

Amazfit GTS für wen lohnt sich der Kauf?

Die Amazfit GTS ist also mehr als nur eine Kopie der Apple Watch. Der chinesische Hersteller hat gezeigt, dass man eine gute und günstige Smartwatch bauen kann. Das Design nach dem Vorbild der Apple Watch kann Vor- und Nachteil sein. Man könnte sich die Amazfit GTS kaufen und mit einem Android-Handy betreiben, da die Apple Watch damit nicht kompatibel ist. Andererseits müsste man sich dann nachsagen lassen, dass man nur eine günstige Kopie nutzt. Insgesamt ist die Amazfit GTS zu dem Preis eine gute Wahl für alle, die eine Smartwatch mit schickem Design, langer Laufzeit und zum günstigen Preis suchen.