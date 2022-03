Der Frühling ist da und damit die perfekte Zeit, um sich wieder auf den Drahtesel zu schwingen. Wer etwas Unterstützung beim Radfahren haben will, kann sich ein E-Bike holen. Genau so eines gibt es diese Woche bei Aldi im Angebot. Es ist sogar mit einem Mittelmotor ausgestattet, wodurch die Fahreigenschaften positiv beeinflusst werden.

Aldi verkauft ein E-Bike für nur 1.049 Euro

E-Bikes oder Pedelecs liegen voll im Trend. Das hat sich nicht geändert und so bieten auch Discounter wie Aldi entsprechende Modelle zu günstigen Preisen. Ab dem 28. März gibt es das Alu-City-E-Bike von Prophet zum Preis von nur 1.049 Euro bei Aldi Nord im Laden (bei Aldi anschauen). Ihr müsst also in den Markt und das Fahrrad abholen. Oben im Video könnt ihr euch das Fahrrad in Aktion anschauen.

Was hat das E-Bike bei Aldi drauf?

Man bekommt ein schönes Pedelec mit tiefem Einstieg. Das Besondere an diesem Modell ist der Mittelmotor. Man wird also weder geschoben noch gezogen, sondern beim Treten unterstützt. Das ist die angenehmste Art, wie man ein E-Bike fahren kann. Frühere Modelle waren oft mit einem Frontmotor ausgestattet, der besonders bei nasser Fahrbahn oder in Kurven zur Gefahr werden konnte. Das kann bei dieser Antriebsart nicht passieren.

Mit der Unterstützung des Motors kann eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht werden. Der Akku sitzt hinter dem Sattelrohr und kann bei Bedarf entfernt werden. Dadurch lässt sich der Akku auch in der Wohnung aufladen oder zur Sicherheit einfach woanders aufbewahren. Ansonsten bekommt man alles, was man braucht. Es gibt mehrere Fahrstufen, eine LED-Beleuchtung, einen Ständer, Gepäckträger und Scheibenbremsen.

Aldi gewährt natürlich diverse Garantien. Es gibt 10 Jahre auf den Rahmen aus Aluminium, 3 Jahre auf Kleinteile und 2 Jahre auf den Akku. Es ist zudem ein Servicepaket enthalten. Kommt es mal zu einem Servicefall, wird das Fahrrad direkt bei euch vor Ort repariert. Besser geht es also nicht.