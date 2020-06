Bei Deutschlands beliebten Discounter warten diese Woche jede Menge iPhones auf ihre Käufer. Es lockt ein Hammerpreis fürs iPhone 8, doch ist der Preis bei Aldi wirklich so toll? GIGA rät zur Vorsicht: Man sollte besser nochmals ganz genau hinschauen.

Aldi Süd lockt ab Donnerstag, dem 2. Juli, die Kunden mit einem Schnäppchenpreis in die Filialen: Nur 379 Euro soll es kosten, ein originales iPhone 8 von Apple mit 64 GB Speicher – wahlweise in Schwarz oder Gold zu haben. Der Preisvergleich verrät: Andernorts zahlen wir mehr, mindestens circa 391 Euro. Doch Vorsicht, wir sollten im Prospekt lieber noch mal ganz genau hinschauen.

iPhone 8: Noch günstiger bei Amazon

Vorsicht Falle: iPhone 8 bei Aldi Süd ist ein Gebrauchtgerät

Dort entdecken wir nämlich den entscheidenden Unterschied im Kleingedruckten – „generalüberholt“ lesen wir da beim angebotenen iPhone 8. Erklärt wird dies dann in noch kleinerer, kaum lesbarer Schrift. Hand aufs Herz: Riecht schon etwas nach einer Falle. Unter dem fraglichen Begriff versteht man nämlich Gebrauchtgeräte, die immerhin auf Herz und Nieren getestet und wenn nötig auch mit passenden, originalen Ersatzteilen aufgefrischt worden.

All dies unter Regie des Aldi Haus- und Hoflieferanten Medion. Die geben dann auch gleich 2 Jahre Garantie. Dies ist zumindest positiv, normalerweise sind bei Gebrauchtgeräten nämlich nur 1 Jahr Händlergarantie vorgesehen. Wer also ein Problem mit den Geräten hat, der darf sich an Medion beziehungsweise Aldi wenden, Apple selbst als Hersteller bleibt bei diesen Geräten außen vor. Schon früher bot Aldi solche gebrauchten iPhones an – wir berichteten.

Angesichts der Tatsache, dass es sich um generalüberholte Ware handelt, muss der Preis nun jedoch neu beurteilt werden. Vergleichbare und ebenso generalüberholte iPhone 8 gibt's beispielsweise bei Amazon schon für circa 290 Euro, dann allerdings nur mit einem Jahr Garantie. Ergo: Die zwei Jahre Garantie muss einem dann der mächtige Aufpreis schon wert sein. Immerhin, bei Aldi gibt's noch das Aldi Talk Starter-Set (Prepaid-Karte) im Wert von 10 Euro dazu.

Und so überzeugte uns damals das iPhone 8 im Test:

Lohnt sich noch ein iPhone 8 im Jahr 2020?

Abseits der etwas fragwürdigen Preisgestaltung bei Aldi: Taugt das iPhone 8 was? Bis zur Vorstellung des neuen iPhones SE in diesem Frühjahr hatte es Apple sogar noch im Angebot, vorgestellt wurde es jedoch schon im Jahre 2017. Dennoch genügt es den meisten Anforderungen auch heute noch vollends und wird auch in den nächsten Jahren noch mit Updates seitens Apple versorgt. Geladen wird auf Wunsch kabellos, ein Homebutton und Touch ID (Fingerabdrucksensor) sind vorhanden.

Wer es allerdings noch etwas zukunftsträchtiger braucht, sollte vielleicht lieber zum neuen iPhone SE greifen (479 Euro bei Amazon) – quasi ein verbessertes iPhone 8 mit dem Prozessor des aktuellen iPhone 11. Dieses iPhone dürfte am Ende noch länger mit Software-Updates versorgt werden.