Ab dieser Woche bringt Aldi den Medion Life X16596 wieder in den Verkauf. Vor Weihnachten gab es den Fernseher jedoch zu einem viel günstigeren Preis, jetzt müssen Käufer viel tiefer in die Tasche greifen. GIGA verrät die Einzelheiten.

Aldi verkauft 65-Zoll-Fernseher jetzt für 579 Euro

Originalartikel:

Ein 65-Zoll-Fernseher für deutlich unter 500 Euro? Genau dieses Angebot startet heute bei Aldi im Onlineshop. Dort könnt ihr den riesigen Fernseher mit 4K-Auflösung und schickem Design für nur 474,33 Euro kaufen – inklusive Versandkosten. Im Gegensatz zu anderen Händlern kommen also keine zusätzlichen Kosten für die Spedition oben drauf. Aldi unterbietet damit sogar China-Fernseher von Xiaomi und haut kurz vor Weihnachten einen echten Mega-Deal raus.

Fernseher der Konkurrenz sind deutlich teurer. Diese liegen bei um die 600 Euro. Aktuell bekommt man einen Hisense-65-Zoll-TV mit 50 Euro Rabatt bei Amazon, sodass man bei 550 Euro landet. Interessanter könnte der Medion Life P16502 sein, der bei Amazon für 506,84 Euro verkauft wird. Dort kann man aber einen 70-Euro-Gutschein aktivieren, sodass man bei sagenhaften 436,84 Euro landet. Die beiden Medion-Fernseher sind sich sehr ähnlich, sodass man dort sogar noch mehr sparen kann. Der Gutschein gilt bis zum 31.12.2020 – das Angebot könnte bei dem Preis aber schneller vergriffen sein.

Die wichtigsten Unterschiede, dir ihr kennen müsst:

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Fernsehers?

Für alle, die einen möglichst großen Fernseher zu einem sehr geringen Preis haben wollen. Ein 65-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung für unter 500 Euro ist schon extrem billig. Da kann kaum ein anderer Hersteller mithalten – selbst Xiaomi nicht mit seinem Mi-TV, der um die 600 Euro kostet. Der Aldi-TV bietet alles, was man benötigt. Man kann durch einen Triple-Tuner alles empfangen, hat WLAN und Smart-TV-Funktionen für Netflix und Co. Kleine Abstriche muss man bei der Bildqualität machen. Ansonsten bekommt man sehr viel Fernseher für ziemlich wenig Geld. Wir gehen davon aus, dass das Angebot sehr schnell vergriffen sein wird. Schlagt also schnell zu, wenn ihr ihn haben wollt.