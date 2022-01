Wer sich für das neue Jahr 2022 vorgenommen hat, etwas mehr Sport zu machen, wird einen Fitness-Tracker brauchen, um den Fortschritt zu überwachen. Bei Lidl wird in der kommenden Woche ein Modell von Silvercrest verkauft, das nicht nur über ein Display und Pulsmessung verfügt, sondern auch noch wasserdicht ist.

Lidl verkauft Fitness-Tracker zum kleinen Preis

Wer nicht direkt eine Smartwatch zum Sport nutzen möchte, kann auf einen Fitness-Tracker zurückgreifen. Damit lässt sich die Strecke auch gut messen und man kann den Puls überwachen. Optimalerweise ist das Gerät wasserdicht und geht beim Kontakt mit Feuchtigkeit nicht kaputt. Genau das ist beim Fitness-Tracker von Silvercrest der Fall. Für nur 24,99 Euro (bei Lidl anschauen) bekommt man eine überraschend gute Ausstattung.

Der Fitness-Tracker bei Lidl ist so beliebt, dass dieses Modell online schon ausverkauft ist. Am 27. Januar 2022 könnt ihr aber bei Lidl im Laden noch zuschlagen. Dann spart ihr euch auch die Versandkosten. Als Alternative würden wir das Xiaomi Mi Band 5 sehen, das Lidl zum gleichen Preis verkauft (bei Lidl anschauen).

Was leistet der Fitness-Tracker von Silvercrest?

Man bekommt einen Fitness-Tracker mit kleinem Display, auf dem diverse Informationen angezeigt werden können. Das Gerät kann die Schritte, Strecke und Kalorien zählen. Außerdem die Dauer der sportlichen Aktivität und den Schlaf analysieren. Zudem kann eine Pulsmessung direkt am Handgelenk durchgeführt werden. Alle Daten können per Bluetooth an eine Smartphone-App übertragen und dort ausgewertet werden. Außerdem werden Benachrichtigungen von beispielsweise WhatsApp angezeigt.

Im Gegensatz zu vielen anderen günstigen Fitness-Trackern ist dieses Modell IP67-zertifiziert und damit sehr gut gegen Staub und Wasser geschützt. Sportliche Aktivitäten sind also absolut kein Problem. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 5 Tagen angegeben. Für den Preis also durchaus ein gutes Angebot.