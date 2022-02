Wer Probleme mit dem Internet über das WLAN hat, sollte diese Woche bei Aldi reinschauen. Dort wird ein praktisches Produkt günstiger verkauft, das all eure Probleme lösen kann. Ein Detail sollte man vor dem Kauf aber noch wissen.

Aldi verkauft Powerline-Adapter von Devolo für 99 Euro

Schlechtes Internet hat meist damit zu tun, dass das WLAN-Signal zu schwach ist, um alle Geräte im ganzen Haus oder der Wohnung erreichen zu können. Dafür gibt es eine einfache Lösung: Powerline. Mit speziellen Adaptern wird das Stromnetz genutzt, um darüber Daten zu übertragen. Entsprechende Powerline-Adapter sind aber meist sehr teuer. Aldi verkauft am 10. Februar 2022 aber ein gutes Set für nur 99,99 Euro (bei Aldi anschauen). Es fallen keine Versandkosten an.

Bei anderen Händlern muss man für dieses Set etwa 140 Euro bezahlen (bei Amazon anschauen). Es handelt sich dabei um die Version mit drei Gigabit-Anschlüssen, sodass man mehrere Geräte daran anschließen kann.

Wir haben ein Devolo-Set bereits ausprobiert:

WLAN überall: So praktisch ist devolo Magic

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Powerline-Sets?

Im Grunde für alle, die Probleme mit dem Internet haben und sonst keine Lösung finden. In meinem Fall bringe ich über Powerline-Adapter das Internet aus meiner Wohnung in den Keller, um dort mit einer alten FritzBox ein WLAN zu erzeugen. Doch auch in der Wohnung oder in einem großen Haus reicht ein Router meist nicht aus, um ein gutes WLAN zu erzeugen.

In dem Fall kann man sich das Powerline-Set von Devolo bei Aldi holen, schließt das Basis-Modul einfach an seinen Router an, steckt den Adapter in die Steckdose und den Empfänger mit den drei Ausgängen dann in dem Zimmer ein, wo man schlechtes Internet hat. Über LAN schließt man dann beispielsweise den PC, Konsolen oder den Fernseher an und hat gutes Internet. Man kann das Set später auch noch mit weiteren Adaptern erweitern und so ein stabiles Netzwerk über das Stromnetz aufbauen.

Wichtig: Devolo hat am 7. Februar 2022 Insolvenz im Schutzschirmverfahren gestellt. Man möchte das Unternehmen neu aufstellen (Quelle: Wortfilter). Das hat erst einmal nichts zu bedeuten, könnte aber natürlich auch einen negativen Verlauf nehmen. Dann wäre es fraglich, ob die Garantieleistungen und der Software-Support über die ganze Lebenszeit garantiert sind. Sollte man im Hinterkopf behalten. Die Powerline-Adapter von Devolo werden aber natürlich auch so funktionieren.