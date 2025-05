Dieses Quizspiel packe ich immer wieder ein – und im Urlaub gerne aus

Ein vielfältiges Quizspiel für zwischendurch und überall

Obwohl ich wirklich nicht gut in Quizspielen bin (meine Freundin und eigentlich alle in meinem Umkreis können das bestätigen), mag ich sie doch wirklich gerne. Kurzweilige Quiz-Partien genieße ich sehr, weil ich dabei meistens etwas lerne und der eine oder andere Fakt bleibt dann doch einmal hängen. Und bei „Smart 10“ hat mich von Anfang an diese Smartbox mit den Karten begeistert. Ich finde das immer wieder spannend, wenn ich diese Box mit der aktuellen Frage in die Hände bekomme und überlege, was ich denn jetzt als nächstes antworten möchte.



Und das, obwohl ich gar nicht der größte Fan von hartgesottenen Quizspielen bin, wie jetzt „Bezzerwizzer“, „Spiel des Wissens“ oder auch „Trivial Pursuit“, je nach Ausführung natürlich. Solche Spiele können nämlich sehr schonungslos sein, wenn man zu oft auf dem Schlauch steht und das ist bei „Smart 10“ ähnlich. Da hier aber immer nach direkt zehn Antwortmöglichkeiten gesucht wird, finde ich das sehr gelungen und das holt mich dann doch ab, was zusätzlich an der großen Themenvielfalt liegt. Und diese lässt sich sogar noch durch die vielen Erweiterungen etwas individueller gestalten.



Trotzdem gibt es natürlich Frustmomente, denn woher weiß ich denn bitte die richtige Reihenfolge, wenn ich die Spannweite von zehn Vögeln nach Größe sortieren soll. NACH GRÖSSE! Ich kenne ja nicht einmal die ganzen Vogelarten, um die es da geht!!! Weiter geht es aber mit einer neuen Kategorie und je nach Art und Weise, wie die Antworten abgegeben werden müssen, kann ich dann ein paar Punkte gutmachen. Trotzdem ist das Grundspiel von „Smart 10“ wirklich nicht leicht, das sollte euch schon klar sein.



Was ich als Kritikpunkt zudem nachvollziehen kann, ist das teilweise schwierige Öffnen der Klappe, um die nächste Frage spielen zu können. Das hakt manchmal wirklich sehr und ich hatte fast Angst, etwas kaputt zu machen. Aber irgendwann hatten wir uns dran gewöhnt, denn insgesamt ist „Smart 10“ ein super Quizspiel, das sich toll mitnehmen lässt und eigentlich alle Mitspielenden abholen kann. Schlagt zu, liebe Quiz-Fans!