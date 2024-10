Dieses Verkehrsschild ist genial – und ihr findet es nur in einer einzigen Stadt

Verkehrsschilder sind oft kurios und befremdlich, aber selten überflüssig. Eine Stadt in Deutschland tritt den Beweis an.

Kopfschütteln angesagt: Dieses Verkehrsschild gibt es nur einmal

Olsberg müssen viele erst auf der Karte suchen. Sie landen in einer Gemeinde im Hochsauerlandkreis. Der Ort im oberen Ruhrtal besitzt mit dem Langenberg den höchsten Berg Nordrhein-Westfalens. Doch damit nicht genug. Die knapp 15.000 Einwohner und etliche Ortsunkundige wurden von ihren Navis zuhauf mitten in eine Sackgasse geführt.

Die Gemeinde hat reagiert und ein Schild aufstellen lassen, was es sonst nirgendwo gibt. Darauf zu sehen ist eine Sackgasse, die von den Worten „Achtung“ und „Navi-Fehler“ flankiert wird.

Das einzigartige Schild warnt verirrte Autofahrer. (© IMAGO / blickwinkel)

Autofahrer werden gleich mehrsprachig davor gewarnt, ihrem Navi blind zu vertrauen. Das Schild sorgt damit für eine Verkehrsentlastung und wurde von den Olsbergern dankend angenommen.

Anklam zieht nach: Dieses Schild gibt es nur hier

Beinahe noch kurioser und witziger wird es hoch im Norden, nämlich in der Hansestadt Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Während der Sommermonate wird rund um den Anklamer Marktplatz vor kreuzenden Kellnern gewarnt. Die Berechtigung ist auch hier durchaus gegeben. Geschützt werden sollen die eiligen Kellner, die an die Tische der Straßencafés die Bestellungen liefern.

Zum Schutz der Kellner wird hier gewarnt. (© IMAGO / BildFunkMV)

Auf dem Schild ist ein Kellner zu sehen, der ein Tablett balanciert. Gleichzeitig wird zum Einhalten einer Höchstgeschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde aufgerufen. Auf Nachfrage im Anklamer Ordnungsamt erfuhren wir, dass es sich nicht um ein rechtsverbindliches Verkehrszeichen, wohl aber um einen gut gemeinten und auch ernstzunehmenden Hinweis handelt.

Willkommen im Schilder-Dschungel, das Staunen nimmt kein Ende:

Schilder-Chaos international: in Kalifornien fallen Kühe vom Himmel

Nicht nur uns Deutschen sind Verkehrsschilder manchmal ein Rätsel. Wer in den kalifornischen Bergen Urlaub macht, wird auf Schilder mit herabstürzenden Steinen stoßen. Dies ist erstmal nichts besonderes, gibt es in den Alpen auch. Schaut ihr aber näher hin, entdeckt ihr zwischen dem Geröll eine fliegende Kuh.

Auch dieses Hinweisschild hat seinen Hintergrund. In Kalifornien liegen die Weideflächen der Kühe häufig nicht weit von den Bergklippen entfernt. Es ist damit nicht ausgeschlossen, dass Kühe abrutschen. Aufgrund des beträchtlichen Gewichts der Tiere ist diese Warnung an die Autofahrer wirklich nicht aus der Luft gegriffen.

