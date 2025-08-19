Digitalen Stromzähler anhalten: Deshalb ist die Manipulation verboten

Ist es möglich, den digitalen Stromzähler rückwärts laufen zu lassen? Wir erklären, welche Konsequenzen allein der Versuch nach sich zieht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kann man digitale Stromzähler anhalten oder rückwärts laufen lassen?

Früher war es bei analogen Ferraris-Stromzählern theoretisch möglich, die Zähler mit starken Neodym-Magneten zu manipulieren. Diese speziellen Magnete konnten die rotierende Aluminiumscheibe des Zählers beeinflussen und so den Zähler bremsen oder sogar stoppen.

Anzeige

Moderne digitale Stromzähler funktionieren ganz anders. Sie besitzen keine beweglichen Teile, sondern arbeiten mit elektronischen Schaltungen, die durch Magnete nicht beeinflussbar sind.

In Zeiten hoher Energiekosten kursieren viele Gerüchte rund ums Energiesparen, doch nicht alle sind hilfreich. Mehr dazu in diesem Video:

Anzeige

Wie sichern sich Energieversorger gegen Strom-Klau ab?

Digitale Zähler haben häufig Sicherheitsmechanismen, die Manipulationsversuche erkennen und melden. Ein Beispiel dafür ist die Überwachung des Verbrauchsmusters: Ungewöhnliche Schwankungen oder Rückflüsse werden vom Zähler registriert und an den Energieversorger übermittelt. Wenn also ein digitaler Zähler manipuliert wird, wird dies schnell bemerkt.

Wer bei der Manipulation von Stromzählern erwischt wird, muss mit hohen Geldstrafen und möglicherweise Freiheitsstrafen rechnen!

Anzeige

Welche Strafen drohen bei der Manipulation?

Manipulationen an Stromzählern sind nicht nur illegal, sondern auch mit empfindlichen Strafen verbunden:

Wer einen analogen Zähler durch Magneten manipuliert, begeht Betrug und riskiert eine strafrechtliche Verfolgung . Wird der Versuch nachgewiesen, drohen hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen.

. Wird der Versuch nachgewiesen, drohen hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen. Die Manipulation eines Stromzählers stellt nicht nur einen Betrug gegenüber dem Stromanbieter dar, sondern ist auch ein Verstoß gegen die Vorschriften zur Mess- und Eichordnung .

. Im Falle von Schäden am Zähler kommen zusätzliche Kosten für Reparaturen und eine mögliche Rückforderung des zu Unrecht gesparten Stroms hinzu.

Manipulation ist keine Lösung – Strom sparen dagegen schon

Es mag verlockend erscheinen, den Stromzähler zu manipulieren, um Kosten zu sparen. Doch diese Versuche sind illegal und führen fast immer zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Folgen. Digitale Stromzähler sind sicher vor Manipulation und im Falle eines Fehlversuchs bleibt der Zähler oftmals defekt.

Anzeige

Es ist also ratsam, solche Manipulationen zu vermeiden und den Stromverbrauch auf legale Weise zu senken, etwa durch den Wechsel des Anbieters oder den Einsatz von Energiesparmaßnahmen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.