Digitalen Stromzähler anhalten: Deshalb ist die Manipulation verboten

Ist es möglich, den digitalen Stromzähler rückwärts laufen zu lassen? Wir erklären, welche Konsequenzen allein der Versuch nach sich zieht.
Kann man digitale Stromzähler anhalten oder rückwärts laufen lassen?
Früher war es bei analogen Ferraris-Stromzählern theoretisch möglich, die Zähler mit starken Neodym-Magneten zu manipulieren. Diese speziellen Magnete konnten die rotierende Aluminiumscheibe des Zählers beeinflussen und so den Zähler bremsen oder sogar stoppen.
Moderne digitale Stromzähler funktionieren ganz anders. Sie besitzen keine beweglichen Teile, sondern arbeiten mit elektronischen Schaltungen, die durch Magnete nicht beeinflussbar sind.
In Zeiten hoher Energiekosten kursieren viele Gerüchte rund ums Energiesparen, doch nicht alle sind hilfreich. Mehr dazu in diesem Video:
Wie sichern sich Energieversorger gegen Strom-Klau ab?
Digitale Zähler haben häufig Sicherheitsmechanismen, die Manipulationsversuche erkennen und melden. Ein Beispiel dafür ist die Überwachung des Verbrauchsmusters: Ungewöhnliche Schwankungen oder Rückflüsse werden vom Zähler registriert und an den Energieversorger übermittelt. Wenn also ein digitaler Zähler manipuliert wird, wird dies schnell bemerkt.
Wer bei der Manipulation von Stromzählern erwischt wird, muss mit hohen Geldstrafen und möglicherweise Freiheitsstrafen rechnen!
Welche Strafen drohen bei der Manipulation?
Manipulationen an Stromzählern sind nicht nur illegal, sondern auch mit empfindlichen Strafen verbunden:
- Wer einen analogen Zähler durch Magneten manipuliert, begeht Betrug und riskiert eine strafrechtliche Verfolgung. Wird der Versuch nachgewiesen, drohen hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen.
- Die Manipulation eines Stromzählers stellt nicht nur einen Betrug gegenüber dem Stromanbieter dar, sondern ist auch ein Verstoß gegen die Vorschriften zur Mess- und Eichordnung.
- Im Falle von Schäden am Zähler kommen zusätzliche Kosten für Reparaturen und eine mögliche Rückforderung des zu Unrecht gesparten Stroms hinzu.
Manipulation ist keine Lösung – Strom sparen dagegen schon
Es mag verlockend erscheinen, den Stromzähler zu manipulieren, um Kosten zu sparen. Doch diese Versuche sind illegal und führen fast immer zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Folgen. Digitale Stromzähler sind sicher vor Manipulation und im Falle eines Fehlversuchs bleibt der Zähler oftmals defekt.
Es ist also ratsam, solche Manipulationen zu vermeiden und den Stromverbrauch auf legale Weise zu senken, etwa durch den Wechsel des Anbieters oder den Einsatz von Energiesparmaßnahmen.