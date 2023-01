In der normalen Ausführung kommt der Streaming-Dienst Disney+ ohne Werbung aus. Schon bald soll es aber eine Abo-Option mit Werbeeinblendungen geben. Worin unterscheidet sich das Werbe-Abo vom normalen Zugang zu Disney+?

Netflix macht es bereits vor. Seit einiger Zeit kann man den Film- und Serien-Streaming-Dienst in einer neuen Option buchen, bei der es stündlich Werbung zu sehen gibt. Disney+ will hier bald nachziehen und eine ähnliche Option anbieten.

Disney+ Abo mit Werbung günstiger

In den USA ist das werbefinanzierte Modell bereits an den Start gegangen. Das Disney-Plus-Abo mit Werbung soll auch noch 2023 in Deutschland starten. Wer sich für die Option mit Reklame entscheidet, soll weniger bezahlen als Nutzer der Basis-Option ohne Werbeeinblendungen.

Die Kosten für Deutschland sind noch nicht bekannt.

In den USA wurde der Preis für das normale Disney-Plus-Abo kürzlich angehoben.

Wer den Streaming-Dienst dort ohne Werbung sehen will, bezahlt 10,99 US-Dollar monatlich. Die Option wird dort „Premium“ genannt.

monatlich. Die Option wird dort „Premium“ genannt. Für die „Basic“-Variante mit Werbung bezahlt man 7,99 Dollar pro Monat.

In Deutschland kostet die normale Disney-Plus-Version aktuell 8,99 Euro. Mit der Einführung der neuen Abo-Option wird ein Preisanstieg für das Standard-Abo erwartet.

Disney+ zufolge sollen in der Werbe-Option rund 4 Minuten Werbung pro Stunde eingeblendet werden. Laufende Inhalte werden dann also ähnlich wie beim klassischen TV-Programm durch mehrere Spots unterbrochen.

Disney+-Abo mit & ohne Werbung: Unterschiede zwischen „Basic“ und „Premium“

Der Preis ist nicht der einzige Unterschied zwischen der „Basic“- und der „Premium“-Version. So muss man bei der Werbe-Option auf einige Funktionen verzichten. Dazu gehören das „GroupWatch“-Feature, über das man mit bis zu 7 weiteren Personen auf Entfernung gemeinsam bei Disney+ einschalten konnte. Auch die „SharePlay“-Option, bei der das Bild mit mehreren Nutzern per Videoanruf geteilt werden kann, ist beim Abonnement mit Werbung nicht mehr verfügbar. Die Offline-Funktion fehlt ebenfalls beim „Basic“-Abos.

Daneben ist die Werbe-Version ähnlich wie bei Netflix nicht auf allen Geräten verfügbar. In den USA können zum Beispiel Nutzer mit einem Roku-Stick nicht auf den Streaming-Dienst zugreifen, wenn sie das günstigere Abonnement gebucht haben. Anders als bei Netflix soll es aber keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Inhalte geben. Die Streaming-Qualität soll ebenfalls nicht beschnitten werden und weiterhin bei bis zu 4K UHD liegen.

