Disney+: Die Serien & Filme des Streamingdienstes in der Übersicht (Deutschland & USA)

• 10 Dinge, die ich an Dir hasse (1999)

• 101 Dalmatiner (1961)

• 101 Dalmatiner (1996)

• 101 Dalmatiner – Teil 2: Auf kleinen Pfoten zum großen Star! (2003)

• 102 Dalmatiner (2000)

• 20.000 Meilen unter dem Meer (1954)

A

• Abenteuer auf Schloß Candleshoe (1977)

• Abenteuer in Kenia (1989)

• Aladdin (1992)

• Aladdin und der König der Diebe (1996)

• Albert aus Versehen (2014)

• Alice im Wunderland (1951)

• Alice im Wunderland (2010)

• Aliens der Meere (2005)

• Alle lieben Pollyanna (1960)

• Alles für die Katz (1965)

• Alley Cats – Die Bowling Gang (2000)

• America’s Heart and Soul (2004)

• Amy (1981)

• An Bord der Tiger Cruise (2004)

• Annie – Weihnachten einer Waise (1999)

• Ant-Man (2015)

• Antarctica – Gefangen im Eis (2006)

• Arielle, die Meerjungfrau (1989)

• Arielle, die Meerjungfrau 2 – Sehnsucht nach dem Meer (2000)

• Arielle die Meerjungfrau – Wie alles begann (2008)

• Aristocats (1970)

• Arlo & Spot (2015)

• Atlantis – Das Geheimnis der verlorenen Stadt (2001)

• Atlantis – Die Rückkehr (2003)

• Aufruhr im Spielzeugland (1961)

• Aus dem Dschungel in den Dschungel (1997)

B

• Bad Hair Day (2015)

• Bambi (1942)

• Bambi 2 – Der Herr der Wälder (2006)

• Bären (2014)

• Bärenbrüder (2003)

• Bärenbrüder 2 (2006)

• Basil, der große Mäusedetektiv (1986)

• Baymax – Riesiges Robowabohu (2014)

• Bekenntnisse einer Highschool Diva (2004)

• Belles zauberhafte Welt (1998)

• Benji – Sein größtes Abenteuer (1987)

• Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei (1977)

• Bernard und Bianca im Känguruland (1990)

• Beste FReinde (2012)

• BFG – Big Friendly Giant (2016)

• Bis in alle Ewigkeit (2002)

• Bolt – Ein Hund für alle Fälle (2008)

• Born in China (2017)

• Bullwhip Griffin oder Goldrausch in Kalifornien (1967)

C

• Camp Rock (2008)

• Camp Rock 2: The Final Jam (2010)

• Cap und Capper (1981)

• Cap und Capper 2 (2006)

• Captain Marvel (2019)

• Cars (2006)

• Cars 2 (2011)

• Cars 3 – Evolution (2017)

• Cheetah Girls (2003)

• Cheetah Girls: Auf nach Spanien! (2006)

• Chicken Little (2005)

• Cinderella (1950)

• Cinderella 2 – Träume werden wahr (2002)

• Cinderella – Wahre Liebe siegt (2007)

• College Road Trip (2008)

• Corrie und das Rennpferd (2000)

D

• Daddy ohne Plan (2007)

• Dan – Mitten im Leben! (2007)

• Das dreizehnte Jahr (1999)

• Das Dschungelbuch – Mowglis Abenteuer (1998)

• Das Dschungelbuch (1967)

• Das Dschungelbuch 2 (2003)

• Das einsame Genie (1999)

• Das Geheimnis der Feenflügel (2012)

• Das Geheimnis der Flamingos (2008)

• Das Geheimnis der verwunschenen Höhle (1959)

• Das Glück der Iren (2001)

• Das große Krabbeln (1998)

• Das Größte Spiel seines Lebens (2005)

• Das Haus der Zukunft (1999)

• Das Megaplex-Phantom (2000)

• Das schwarze Loch (1979)

• Das ultimative Weihnachtsgeschenk (2000)

• Das Vermächtnis des geheimen Buches (2007)

• Das Verpuffungsphänomen (2001)

• Das Wunder der Lions (2003)

• Das Wunder von Manhattan (1947)

• Das zweite Ich (2000)

• Däumeline (1994)

• Davy Crockett und die Flusspiraten (1956)

• Davy Crockett, König der Trapper (1955)

• Deep Blue (2003)

• Der Babynator (2005)

• Der barfüßige Generaldirektor (1971)

• Der Drache wider Willen (1941)

• Der Durchstarter (1993)

• Der fliegende Pauker (1961)

• Der Flug des Navigators (1986)

• Der Glöckner von Notre Dame – Das Geheimnis von La Fidèle (2002)

• Der Glöckner von Notre Dame (1996)

• Der Goldschatz der Matecumbe (1976)

• Der große Kampf (2004)

• Der große Muppet Krimi (1981)

• Der große Weihnachtsauftritt (2012)

• Der größte Magier der Welt (2005)

• Der König der Löwen (1994)

• Der König der Löwen 2: Simbas Königreich (1998)

• Der König der Löwen 3: Hakuna Matata (2004)

• Der Onkel vom Mars (1999)

• Der perfekte Rockstar (2004)

• Der Prinz und der Bettelknabe (1962)

• Der Retorten-Goliath (1975)

• Der Rote Planet – Expedition Mars (2006)

• Der Schatzplanet (2002)

• Der schwarze Hengst – Wie alles begann (2003)

• Der Sieg der Sternenkinder (1978)

• Der tapfere kleine Toaster eilt zur Rettung (1997)

• Der tapfere kleine Toaster fliegt zum Mars (1998)

• Der Tausch (2016)

• Der unheimliche Zotti (1959)

• Descendants – Die Nachkommen (2015)

• Descendants 2 (2017)

• Die 12 Weihnachts-Dates (2011)

• Die Abenteuer von Huck Finn (1993)

• Die Abenteuer von Ichabod und Taddäus Kröte (1949)

• Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia (2005)

• Die Chroniken von Narnia – Prinz Kaspian von Narnia (2008)

• Die Country Bears – Hier tobt der Bär (2002)

• Die drei Musketiere (1993)

• Die Eishockey–Prinzessin (2005)

• Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (2013)

• Die Eisprinzessin (2005)

• Die Entführung meines Vaters (2009)

• Die Entscheidung – Eine wahre Geschichte (2002)

• Die Farbe der Freundschaft (2000)

• Die Flucht zum Hexenberg (1975)

• Die Geistervilla (2003)

• Die Hexe und der Zauberer (1963)

• Die Insel der Verlorenen (1940)

• Die Katze aus dem Weltraum (1978)

• Die Kühe sind los! (2004)

• Die Millionen-Dollar-Ente (1971)

• Die Monster AG (2001)

• Die Monster Uni (2013)

• Die Muppets (2011)

• Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992)

• Die Nacht der verrückten Abenteuer (2016)

• Die Promenadenmischung (1972)

• Die Prouds – Der Inselabenteuerfilm (2005)

• Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1959)

• Die Rennfahrerin (2003)

• Die Rückkehr der Semmelknödelbande (1979)

• Die Rückkehr der vergessenen Freunde (1999)

• Die Rückkehr der Zauberer vom Waverly Place (2013)

• Die Schatzinsel (1950)

• Die Schneekugel (2007)

• Die Schöne und das Biest (1991)

• Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber (1997)

• Die Semmelknödelbande (1975)

• Die Stevens schlagen zurück (2003)

• Die Stimme des Meeres (2002)

• Die Tochter von Avalon (2010)

• Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett (1971)

• Die unglaubliche Reise (1963)

• Die Unglaublichen – The Incredibles (2004)

• Die Vermählung ihrer Eltern geben bekannt (1961)

• Die vielen Abenteuer von Winnie Puuh (1977)

• Die Wüste lebt (1953)

• Die Zauberer vom Waverly Place – Der Film (2009)

• Die Zeitungsjungen (1992)

• Diese Calloways (1965)

• Dieser verflixte Kater (1997)

• Disneys Dinosaurier (2000)

• Disneys Große Pause – Die geheime Mission (2001)

• Disneys Große Pause – Wir sind Fünftklässler (2003)

• Disneys Klassenhund: Der Film (2004)

• Dornröschen (1959)

• Double Teamed – Ein Traum wird wahr (2002)

• Doug – Der Erste Film (1999)

• Drei Caballeros (1945)

• Drei Caballeros im Sambafieber (1943)

• Drei Männer und eine kleine Lady (1990)

• Drei Tage bis Weihnachten (2001)

• Dschafars Rückkehr (1994)

• Dschungel der 1000 Gefahren (1960)

• Ducktales: Der Film – Jäger der verlorenen Lampe (1990)

• Dumbo (2019)

• Dumbo, der fliegende Elefant (1941)

E

• Eddies große Entscheidung (2003)

• Ein Fall für die Inselkinder(1991)

• Ein ganz verrückter Freitag (1977)

• Ein Gruß aus Wien (1962)

• Ein Königreich für ein Lama (2000)

• Ein Königreich für ein Lama 2 – Kronks großes Abenteuer (2005)

• Ein Tag mit meinem Bruder (2002)

• Ein toller Käfer (1969)

• Ein toller Käfer in der Rallye Monte Carlo (1977)

• Ein Zwilling kommt selten allein (1998)

• Elliot, das Schmunzelmonster (1977)

• Elliot, der Drache (2016)

• Emil und die Detektive (1964)

• Erbschaft in Weiß (1972)

• Es war einmal … Die Prinzessin auf der Erbse (2005)

F

• Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988)

• Fantasia (1940)

• Fantasia 2000 (2000)

• Faszination Planet Erde (2004)

• Ferien total verrückt (1994)

• Ferkels Großes Abenteuer (2003)

• Ferngesteuert (2014)

• Findet Dorie (2016)

• Findet Nemo (2003)

• Flicka – Freiheit. Freundschaft. Abenteuer. (2006)

• Flubber (1997)

• Fluch der Karibik (2003)

• Frank and Ollie (1995)

• Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag (2003)

• Freaky Friday (2018)

• Fröhlich, frei, Spaß dabei (1947)

• Fuzzbucket (1986)

G

• Garfield 2 – Faulheit verpflichtet! (2006)

• Gegen jede Regel (2000)

• Geheimnisse der Steppe (1955)

• Geheimnisse des Lebens (1956)

• Geliebter Haustyrann (1966)

• Get a Clue – Lass dir was einfallen! (2002)

• Goofy – Der Film (1995)

• Goofy nicht zu stoppen (2000)

• Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt! (2010)

• Greyfriars Bobby – Die wahre Geschichte eines Hundes (1961)

• Gus (1976)

• Gut gebellt ist halb gewonnen (2005)

H

• Halfpipe Feeling (2014)

• Halloweentown – Meine Oma ist ’ne Hexe (1998)

• Halloweentown II (2001)

• Halloweentown III: Halloweentown Highschool (2004)

• Halloweentown 4 – Das Hexencollege (2006)

• Hannah Montana – Der Film (2009)

• Hannah Montana und Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008)

• Heffalump – ein neuer Freund für Winnie Puuh (2005)

• Herbie dreht durch (1980)

• Herbie Fully Loaded – Ein toller Käfer startet durch (2005)

• Herbie groß in Fahrt (1974)

• Hercules (1997)

• Herkules und die Sandlot Kids (1993)

• Herrchen wider Willen (2001)

• High School Musical (2006)

• High School Musical 2: Singt alle oder keiner! (2007)

• High School Musical 3: Senior Year (2008)

• Hilfe, mein Tagebuch ist ein Bestseller (2006)

• Hilfe! Jeder ist der Größte (1993)

• Hocus Pocus (1993)

I

• I’ll Be Home for Christmas (1998)

• Imperium der Träume: Die Geschichte der Star Wars Trilogie (2004)

• Im Reich der Affen (2015)

• Im Reich der Raubkatzen (2011)

• Incident … und sie kannten kein Erbarmen (1998)

• Inside Out (2015)

• Inspector Gadget (1999)

• Inspector Gadget 2 (2003)

• Invincible (2006)

• Iron Man (2008)

• Iron Man 3 (2013)

• Iron Will – Der Wille zum Sieg (1994)

J

• Jack (1996)

• James und der Riesenpfirsich (1996)

• Jamie und die Fünflinge (2000)

• Jennie, die Unbezähmbare (2001)

• Johnny Kapahala: Zurück auf Hawaii (2007)

• Johnny Tsunami – Der Wellenreiter (1999)

• Jonas Brothers – Das ultimative 3D Konzerterlebnis (2009)

• Jordan Superstar (2004)

• Jump In! (2007)

• Justin Morgan Had a Horse (1972)

K

• Käpt’n Blackbeards Spuk-Kaschemme (1968)

• Kazaam – Der Geist aus der Flasche (1996)

• Kikeri Pete (2009)

• Kim Possible – Der Film – Invasion der Roboter (2005)

• Kim Possible (2019)

• Knightskater – Ritter auf Rollerblades (1995)

• König Artus und der Astronaut (1979)

• Küss den Frosch (2009)

L

• Lady and the Tramp (2019)

• Lemonade Mouth – Die Geschichte einer Band (2011)

• Leroy & Stitch (2006)

• Let It Shine – Zeig, was du kannst! (2012)

• Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft (1989)

• Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby (1992)

• Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft (1997)

• Life-Size 2 (2018)

• Lilo und Stitch (2002)

• Lilo & Stitch 2 – Stitch völlig abgedreht (2005)

• Lucky, der reichste Hund der Welt (1998)

M

• Mac Millionär (1994)

• Mamas Rendezvous mit einem Vampir (2000)

• Mary Poppins (1964)

• Mein Bruder, die Pfadfinderin! (2010)

• Mein großer Freund Joe (1998)

• Meine Bären und ich (1974)

• Meine Lieder, meine Träume (1965)

• Meine Schwester Charlie unterwegs – Der Film (2011)

• Meine Stiefschwester ist ein Alien (2000)

• Merida – Legende der Highlands (2012)

• Micky, Donald, Goofy – Die drei Musketiere (2004)

• Mickys fröhliche Weihnachten (1999)

• Mickys turbulente Weihnachtszeit (2004)

• Mikes galaktische Abenteuer (1999)

• Millions (2005)

• Minutemen – Schüler auf Zeitreise (2008)

• Miracle – Das Wunder von Lake Placid (2004)

• Miracle at Midnight (1998)

• Monster gegen Mädchen (2012)

• Motocross (2001)

• Movie Star – Küssen bis zum Happy End (2011)

• Mr. Boogedy (1986)

• Mr. Präsident Junior (1996)

• Mulan (1998)

• Mulan 2 (2005)

• Muppet Movie (1979)

• Muppets – Die Schatzinsel (1996)

• Muppets Most Wanted (2014)

• Musik, Tanz und Rhythmus (1948)

N

• Natty Ganns Reise ins Abenteuer (1985)

• Newsies – Das Broadway Musical (2017)

• Nightmare Before Christmas (1993)

• Noch drei Männer, noch ein Baby (1987)

• Noelle (2019)

O

• Oliver & Co. (1988)

• One Day at Disney (2019)

• Operation Dumbo (1995)

• Oz – Eine phantastische Welt (1985)

P

• Partygirls auf Mission (2006)

• Pecos Bill – Ein unglaubliches Abenteuer (1995)

• Perris Abenteuer (1957)

• Peter Pan (1953)

• Peter Pan: Neue Abenteuer im Nimmerland (2002)

• Pfundskerle – Gemeinsam sind wir schwer in Form (1995)

• Phineas und Ferb der Film – Quer durch die 2. Dimension (2011)

• Pinocchio (1940)

• Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 (2006)

• Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt (2007)

• Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten (2011)

• Plötzlich Prinzessin! (2001)

• Plötzlich Prinzessin 2 (2004)

• Pocahontas (1995)

• Pocahontas 2 – Reise in eine neue Welt (1998)

• Popstar auf Umwegen (2003)

• Prinzessinnen Schutzprogramm (2009)

Q

• Queen of Katwe (2016)

R

• Ralph reichts (2012)

• Rapunzel – Für immer verföhnt (2017)

• Ratatouille (2007)

• Rhythmus im Blut (2002)

• Richie Rich’s Christmas Wish (1998)

• Road Trip ins Chaos (1998)

• Robin Hood und seine tollkühnen Gesellen (1952)

• Robin Hood (1973)

• Rocketeer (1991)

• Rogue One: A Star Wars Story (2016)

S

• Sammy, the Way-Out Seal (1962)

• Santa Clause – Eine schöne Bescherung (1994)

• Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung (2002)

• Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung (2006)

• Santa Pfote 2 – Die Weihnachts-Welpen (2012)

• Saving Mr. Banks (2013)

• Schiffbruch (2001)

• Schimpansen (2012)

• Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937)

• Scott & Huutsch (1989)

• Secretariat – Ein Pferd wird zur Legende (2010)

• Sein Freund Jello (1957)

• Seine letzte Chance (1986)

• Sharpay’s fabelhafte Welt (2011)

• Sister Act – Eine himmlische Karriere (1992)

• Sister Act 2 – In göttlicher Mission (1993)

• Skyrunners (2009)

• Snowdogs – Acht Helden auf vier Pfoten (2002)

• Soldat Kelly (2002)

• Soulskater – Vier Freunde auf Rollen (1998)

• Starstruck – Der Star, der mich liebte (2010)

• Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung (1999)

• Star Wars Episode II – Angriff der Klonkrieger (2002)

• Star Wars Episode III – Die Rache der Sith (2005)

• Star Wars Episode IV – Krieg der Sterne (1977)

• Star Wars Episode V – Das Imperium schlägt zurück (1980)

• Star Wars Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983)

• Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht (2015)

• Südsee-Cowboy (1974)

• Sultan and the Rock Star (1980)

• Super Buddies (2013)

• Superboy Scott (2000)

• Superhirn in Tennisschuhen (1969)

• Surfer Girls (2000)

• Susi & Strolch (1955)

• Susi und Strolch 2: Kleine Strolche – Großes Abenteuer! (2001)

T

• Taran und der Zauberkessel (1985)

• Tarzan & Jane (2002)

• Teen Beach Movie (2013)

• Teen Beach 2 (2015)

• Teen Spirit (2011)

• The Avengers 2: Age of Ultron (2015)

• The Cheetah Girls: One World (2008)

• The Finest Hours (2016)

• The Ghosts of Buxley Hall (1980)

• The Kid – Image ist alles (2000)

• The Scream Team (2002)

• The Secret of the Magic Gourd (2007)

• The Shaggy Dog – Hör mal wer da bellt (2006)

• Thor 2: The Dark Kingdom (2013)

• Tierisch Wild (2006)

• Tiggers großes Abenteuer (2000)

• TinkerBell (2008)

• TinkerBell – Die Suche nach dem verlorenen Schatz (2009)

• TinkerBell – Ein Sommer voller Abenteuer (2010)

• Tom und Huck (1995)

• Toy Story (1995)

• Toy Story 2 (1999)

• Toy Story 3 (2010)

• Trail of the Panda (2009)

• Triff die Robinsons (2007)

• Tron (1982)

• Tron Legacy (2010)

U

• Überraschend unsichtbar (2015)

V

• Vaiana (2016)

• Valiant (2005)

• Ver-wünscht (2003)

W

• Während Du schliefst (1995)

• Waking Sleeping Beauty (2010)

• Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf (2008)

• Weiße Wildnis (1958)

• Wendy Wu – Die Highschool-Kriegerin (2006)

• Wenn der Weihnachtsmann persönlich kommt (2001)

• Wenn Träume wahr wären (1985)

• Whispers: Ein Elefantenmärchen (2000)

• Wie du mir, so ich dir (1999)

• Wild-West-Biking (2005)

• Wilde Katzen (1959)

• Willow (1988)

• Wings of Life (2011)

• Winnie Puuh auf großer Reise (1997)

• Winnie Puuh – Honigsüße Weihnachtszeit (2002)

• Winnie Puuh: Spaß im Frühling (2004)

• Winnie Puuh (2011)

• Wolfsblut (1991)

• Wunder auf der Überholspur (2000)

• Wunder der Prärie (1954)

Z

• Zack & Cody – Der Film (2011)

• Zenon – Die kleine Heldin des 21. Jahrhunderts (1999)

• Zenon II – Das Abenteuer geht weiter (2001)

• Zenon III – Das Rennen zum Mond (2004)

• Zombies (2018)

• Zoomania (2016)

• Zorro räumt auf (1958)

• Zotti, das Urviech (1976)

• Zwexies – Die Zwillingshexen (2005)

• Zwexies – Die Zwillingshexen zum Zweiten (2007)