Disney verliert die Rechte: Das Ende von Micky Maus?

Mickey Mouse, auf Deutsch „Micky Maus“, ist wohl die bekannteste Figur aus der Disney-Welt und gleichzeitig das Haupt-Maskottchen des Unternehmens. In letzter Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, nach denen Disney die beliebte Maus in Rente schicken will. Heißt es bald wirklich „Ende, Aus, Micky Maus“?

Disney Facts

Lange Zeit war die Comic-Maus das Gesicht des Unternehmens. In den letzten Jahren hatte die Figur jedoch keine prominenten Auftritte mehr. Der letzte längere Film mit der Maus in der Hauptrolle ist „Mickys turbulente Weihnachtszeit“ aus dem Jahr 2004 (DVD bei Amazon ansehen), die Serie „Die wunderbare Welt von Micky Maus“ hatte im November 2022 seine letzte reguläre Folge und bekam in diesem Jahr nur noch eine „Special“-Ausgabe bei Disney+ (bei Disney+ ansehen). Eine Fortsetzung wird es nicht geben.

Copyright läuft ab: Was wird aus Micky Maus?

Laut der Seite „Inside The Magic“ sollte Disney bereits im Sommer 2023 verkündet haben, dass man Micky Maus pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum in die Mäuserente schicken will. Befeuert werden Gerüchte um das endgültige Aus von Micky Maus durch die Meldung, nach der man das Copyright für die Figur verliert. Das betrifft allerdings nur eine frühe Fassung der Comic-Figur, die 1928 in „Steamboat Willie“ gezeigt wurde und dort noch „Mortimer Mouse“ hieß.

LEGO 21317 Ideas Disney Steamboat Willie Vintage Sammlermodell, Ab 10 Jahren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2023 18:26 Uhr

Das US-amerikanische Urheberrecht sieht vor, dass diese Figur nach 95 Jahren gemeinfrei wird. Dabei wurde der Zeitraum stark verlängert. Ursprünglich sollte das Copyright an dem Film bereits nach 25 Jahren ablaufen. Das Unternehmen verhandelte immer wieder mit dem US-Kongress über eine Verlängerung, die letztendlich durch den „Mickey Mouse Protection Act“ auf 95 Jahre festgelegt wurde. Der Ablauf des Copyrights 2024 führt dazu, dass die Figur nun von allen frei genutzt werden darf, um zum Beispiel T-Shirts damit zu bedrucken. Auch der Film könnte ohne Rücksicht auf Urheberrechte verwendet werden.

Micky Maus bei Disney vor dem Aus?

Das abgelaufene Copyright bedeutet aber noch lange nicht, dass Micky Maus aus der Disney-Welt verschwindet. Disney hat zu keinem Zeitpunkt angekündigt, zukünftig auf die Maus zu verzichten und sie der Allgemeinheit zu überlassen. Stattdessen vermuten Experten, dass das Unternehmen noch einmal vor Gericht ziehen könnte, um sich weiterhin das exklusive Nutzungsrecht für die Maus und den „Steamboat Willie“-Film zu sichern (Quelle: SZ). Zudem könnt es auf Rechtstreitigkeiten mit Disney hinauslaufen, wenn man die Maus-Figur im öffentlichen Raum nutzen will. Wie es mit Micky Maus 2024 weitergehen wird, weiß aktuell also niemand so genau (Quelle: New York Times). Auch im kommenden Jahr ist aber zum Beispiel mit neuen Auftritten von Micky-Maus in deutschen Ausgaben von „Das Lustige Taschenbuch“ zu rechnen (Quelle: Today). Micky Maus dürfte also auch in Zukunft noch eng mit dem Disney-Konzern verbunden bleiben.

Disney+: Das erwartet euch beim Streamingdienst Abonniere uns

auf YouTube

Im Fall von „Pu, der Bär“ ist das Urheberrecht bereits 2022 erloschen. In der Folge erschien 2023 unter anderem der (mit 2,9/10 Sternen bei IMDB miserabel bewertete) Horrorfilm „Winnie the Poh: Blood and Honey“(bei Amazon Prime streamen). Der sympathisch-netten Maus könnte ein ähnliches Schicksal drohen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.