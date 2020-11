Der Black Friday und Cyber Monday sind zwar vorbei, bei Aldi gibt es aber noch einige Angebote, die erst am Donnerstag starten. Darunter auch das Medion Lifetab E10802, das mit LTE-Modem und Tastatur-Cover zum günstigen Preis verkauft wird. GIGA hat die Details für euch.

Neues Android-Tablet bei Aldi im Angebot

In dieser Woche wird bei Aldi über den Onlineshop und in den Nord-Filialen mit dem Medion Lifetab E10802 ein neues Android-Tablet für 193 Euro verkauft. Wer im Süden wohnt, kann natürlich online zuschlagen. Der Verkauf beginnt um 8:00 Uhr in der Früh. Da, wo es Aldi Nord gibt, könnt ihr auch in die Filiale gehen und dort euer Glück versuchen. Da online keine Versandkosten anfallen, kann man aber auch dort ohne Nachteile einkaufen.

Das Medion Lifetab E10802 ist mit einem 10-Zoll-Display ausgestattet, das mit 1920 x 1.200 Pixel auflöst. Angetrieben wird das Android-Tablet von einem MediaTek-Octa-Core-Prozessor, dem 3 GB RAM und 64 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzter lässt sich günstig per microSD-Karte aufstocken. Das Gerät verfügt über ein LTE-Modem und kann somit überall mit dem Netz verbunden bleiben. Eine Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Startguthaben liegt bei, sodass man direkt lossurfen kann. Das Tablet kann zudem mit dem Tastatur-Cover in ein Android-Laptop verwandelt werden. Die Hülle schützt das Gerät beim Transport. Zur weiteren Ausstattung zählen WLAN, Bluetooth, eine 5-MP-Frontkamera, Stereo-Lautsprecher und ein großer Akku.

Was ihr über Aldi wissen solltet:

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Tablets?

Im Endeffekt für alle, die ein kleines Multitalent mit Android-Betriebssystem suchen. Man bekommt hier ein 2-in-1-Gerät, das sowohl als Tablet als auch Laptop verwendet werden kann. Die Leistung dürfte für alle Arbeiten und auch zum Spielen ausreichen. Man kann zudem überall online sein und surfen. Für den Preis von 193 Euro ist das Angebot sehr gut. Tablets mit ähnlicher Ausstattung kosten bei Amazon deutlich mehr.