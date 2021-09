Bei Aldi Süd wird in der kommenden Woche mit der Nintendo Switch eine wirklich beliebte Konsole verkauft. Den Preis hat der Discounter bisher geheim gehalten. Doch jetzt ist er raus – und wie erwartet ziemlich gut. Wäre da nicht das Angebot von Amazon.

Nintendo Switch landet bei Aldi Süd

Originalartikel:

Wer sich eine Nintendo Switch kaufen möchte, sollte vielleicht noch einige Tage warten. Aldi Süd nimmt die Konsole nämlich am 30. September ins Programm auf. Ab diesem Tag wird die Nintendo-Konsole mit abnehmbaren Controllern, also nicht das Lite-Modell, in den Läden verkauft. Einziger Knackpunkt? Der Preis ist noch nicht bekannt. Das könnte darauf hindeuten, dass Aldi Süd einen echten Hammerpreis aufrufen und verhindern möchte, dass die Konkurrenz zu früh davon erfährt. Im Prospekt sieht das dann wie folgt aus:

Aber zu welchem Preis könnte die Nintendo Switch denn jetzt bei Aldi Süd verkauft werden? Interessanterweise wurde der Preis der Switch gerade reduziert. Er liegt jetzt nur noch bei 299 Euro, da bald die Switch OLED zum Preis von 349 Euro an den Start geht. Die 299 Euro für die normale Nintendo Switch sind aktuell auch der Bestpreis, den Amazon (bei Amazon anschauen) oder Otto (bei Otto anschauen) verlangen. Aldi Süd muss also unter diesem Wert liegen, sonst wäre es natürlich kein so tolles Angebot.

Wenn ihr eine Nintendo Switch habt, solltet ihr dieses Video gesehen haben:

Was wird die Nintendo Switch bei Aldi kosten?

Wenn wir schätzen müssten, dann wird Aldi Süd zwar unter den 299 Euro der aktuellen Konkurrenz liegen, aber wohl nicht viel darunter. Schön wären 279 Euro, vermutlich werden es aber nur 289 Euro. Der finale Preis wird aller Voraussicht nach in der kommenden Woche enthüllt. Dann werden wir natürlich ein Update dieses Artikels machen.

