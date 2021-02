Wer mit der Akkulaufzeit seines Handys oder Tablets im Alltag nicht klar kommt, muss sich eine zusätzliche Energiequelle suchen. Powerbanks bieten sich für den Fall besonders gut an, da sie klein sind und das Endgerät mehrfach aufladen können. Bei Lidl wird in dieser Woche genau so eine Powerbank zum günstigen Preis angeboten.

Lidl verkauft Powerbank mit 10.000 mAh für 9,99 Euro

Bei Lidl gibt es offiziell ab dem 18. Februar eine Powerbank mit 10.000 mAh im Angebot. Ihr könnt sie dann online für 9,99 Euro bestellen. Wenn ihr online kauft, müsst ihr natürlich Versandkosten zahlen. Die Powerbank wird auch in den Läden verkauft. Die Bestellung war schon möglich, Lidl hat das Produkt aber wie immer zurückgezogen. Nun beginnt der Verkauf online und offline erst wieder am Donnerstag. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr aber früh genug hingegen. Der Preis der Powerbank ist nämlich sehr gut.

Die Powerbank von Silvercrest besitzt eine Kapazität von 10.000 mAh und kann ein Smartphone mindestens zwei Mal, ein Tablet vermutlich einmal komplett aufladen und noch etwas Restkapazität behalten. Insgesamt stehen drei Anschlüsse zur Verfügung. Über den Micro-USB-Port wird die Powerbank aufgeladen. Der USB-A-Port ist nur zur Energiegewinnung gedacht. Über den USB-C-Port kann man sowohl Energie empfangen als auch einspeisen. Ein USB-Kabel mit allen drei Steckern liegt bei. Vier LEDs zeigen an, wie voll der Akku geladen ist.

Lohnt sich der Kauf der Powerbank bei Lidl?

Der Preis von 9,99 Euro für eine hochwertige Powerbank mit diesen Anschlüssen und einer Kapazität von 10.000 mAh ist sehr gut. Alternativen bei Amazon kosten meist so um die 15 Euro. Selbst wenn ihr also online bei Lidl bestellt und die Versandkosten von 4,95 Euro bezahlt, ist das noch ein guter Deal. Den besten Preis bekommt man aber ab dem 18. Februar vor Ort im Lidl.