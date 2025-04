„Doppelhaushälfte“ Staffel 4: Ende April geht die ZDF-Serie weiter

In der ZDF-Serie treffen zwei unterschiedliche Familien aufeinander. Die Streitigkeiten gehen in „Doppelhaushälfte“ Staffel 4 weiter.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“

Während die eine Familie in der traditionsreichen Dorfgemeinschaft verwurzelt ist, bringt eine Patchwork-Familie mit ihrem völlig anderen Lebensstil frischen Wind ins Geschehen. In drei unterhaltsamen Staffeln haben die beiden Familien humorvoll miteinander gestritten und ihre jeweiligen Überzeugungen verteidigt. Nun können sich die Fans schon bald auf die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“ freuen!

Anzeige

Einen ersten Eindruck von „Doppelhaushälfte“ bekommt ihr im Video unserer desired.de-Kollegen:

Doppelhaushälfte < Offizieller Trailer

„Doppelhaushälfte“ Staffel 4 kommt

Fans dürfen sich auf gute Nachrichten freuen: ZDFneo hat eine vierte Staffel in Auftrag gegeben, und die Dreharbeiten fanden bis Mitte Oktober 2024 statt, unter anderem am berühmten Gendarmenmarkt in Berlin (via Gendarmenmarkt).

Anzeige

Jetzt wurde bekannt gegeben, dass die vierte Staffel ab dem 6. Mai 2025 immer dienstags um 21:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Zum Start gibt es direkt drei Folgen, bevor die Serie mit wöchentlichen Doppelfolgen fortgesetzt wird. Wer es gar nicht abwarten kann, hat bereits ab dem 30. April 2025 die Möglichkeit, alle Episoden vorab in der ZDF-Mediathek anzusehen.

Anzeige

Das erwartet euch in Staffel 4

Mit viel Gespür für Humor veranschaulicht „Doppelhaushälfte“, was passiert, wenn zwei völlig gegensätzliche Lebensansichten aufeinandertreffen. Dabei greift das ZDF-Format ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema auf.

Sowohl Kritiker aus dem Film-Feuilleton als auch das Publikum waren von der gelungenen Mischung aus Unterhaltung und Gesellschaftskritik begeistert – nicht ohne Grund erhielt „Doppelhaushälfte“ 2022 und 2023 Nominierungen als beste Comedyserie beim Deutschen Fernsehpreis.

Minh-Khai Phan-Thi gibt euch auf ihrem Instagram-Kanal einen Ausblick auf die vierte Staffel mit Behind-the-Scenes-Material:

Serien-Alternativen zu „Doppelhaushälfte“

Wenn ihr euch schon auf die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“ freut und generell Fans von Culture-Clash-Comedy seid, könnt ihr die Wartezeit mit ein paar anderen Serien überbrücken:

„I don’t work here“: Dawit (Akeem van Flodrop) und Laura (Sina Martens) ziehen gemeinsam mit ihrer Tochter Fiyori (Louisa Heinrich) in das Untergeschoss von Lauras Elternhaus. Doch das Zusammenleben erweist sich als alles andere als harmonisch. Die Comedy-Serie zeichnet auf humorvolle und kurzweilige Weise das Leben eines Paares mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln nach. Ihr könnt die Serie kostenlos in der ZDF-Mediathek anschauen.

Dawit (Akeem van Flodrop) und Laura (Sina Martens) ziehen gemeinsam mit ihrer Tochter Fiyori (Louisa Heinrich) in das Untergeschoss von Lauras Elternhaus. Doch das Zusammenleben erweist sich als alles andere als harmonisch. Die Comedy-Serie zeichnet auf humorvolle und kurzweilige Weise das Leben eines Paares mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln nach. Ihr könnt die Serie kostenlos in der ZDF-Mediathek anschauen. „Clashing Differences“: Diese satirische Dramedy handelt von einer Gruppe Queer-Feministinnen, die in einem abgelegenen Haus einen Verein gründen möchten. Doch das Vorhaben führt zu allerlei Spannungen – besonders, als plötzlich ungebetene Besucher auftauchen. Die Serie von Regisseurin Merle Grimme ist ebenfalls kostenfrei in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Diese satirische Dramedy handelt von einer Gruppe Queer-Feministinnen, die in einem abgelegenen Haus einen Verein gründen möchten. Doch das Vorhaben führt zu allerlei Spannungen – besonders, als plötzlich ungebetene Besucher auftauchen. Die Serie von Regisseurin Merle Grimme ist ebenfalls kostenfrei in der ZDF-Mediathek verfügbar. „Welcome to Sweden“: Bruce Evans (Greg Poehler) zieht mit seiner Freundin Emma (Josephine Bornebusch) in ihre Heimat Schweden. Dort steht der New Yorker vor der Herausforderung, sich an die fremde Kultur und die ungewohnten Gepflogenheiten anzupassen. Gleichzeitig sorgen familiäre Differenzen immer wieder für Schwierigkeiten. Diese Comedy-Serie könnt ihr als Kaufstream auf Apple TV+ ansehen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.