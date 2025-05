„Doppelhaushälfte“ Staffel 5: Das ist bisher bekannt

Fans von der Serie „Doppelhaushälfte“ können aufatmen: Eine fünfte Staffel wird kommen. Was bisher bekannt ist, lest ihr hier.

Die ZDFneo-Serie „Doppelhaushälfte“ hat sich mit ihrer gelungenen Mischung aus scharfer Gesellschaftskritik und unterhaltsamem Nachbarschaftschaos zu einem festen Bestandteil der deutschen Comedy-Landschaft entwickelt. Im Mittelpunkt stehen zwei völlig unterschiedliche Familien, die Tür an Tür leben – eine traditionsbewusste Dorfgemeinschaft trifft auf eine moderne Patchwork-Konstellation.

In den bisher vier Staffeln werden zwischen Gartenzwergen, Diskussionen über Geschlechterrollen und Konflikten zwischen den Generationen unterschiedliche Welten humorvoll aufeinanderprallen gelassen, wobei die Serie ein feines Gespür für gesellschaftliche Spannungen beweist.

Der Nachbarschaftskonflikt geht seit dem 6. Mai 2025 weiter. Ihr könnt alle vorherigen Staffeln weiterhin in der ZDF-Mediathek anschauen. Alternativ steht euch die Serie auch bei Netflix zur Verfügung. Aber wie sieht es eigentlich mit der fünften Staffel von „Doppelhaushälfte“ aus?

So steht es um „Doppelhaushälfte“ Staffel 5

Eine offizielle Bestätigung für Staffel 5 von „Doppelhaushälfte“ steht seitens des ZDF zwar noch aus, doch die Zeichen deuten stark darauf hin, dass die Serie in eine weitere Runde geht. Hauptdarstellerin Minh-Khai Phan-Thi hat auf ihrer persönlichen Webseite bekanntgegeben, dass sie auch für die fünfte Staffel wieder als Teil des Autorenteams tätig ist. Angesichts der durchgehend hohen Abrufzahlen in der ZDFmediathek und des anhaltenden Erfolgs auf ZDFneo scheint eine Fortsetzung sehr wahrscheinlich.

Minh-Khai Phan-Thi gehört zum Autorenteam. (© minh-khai.de / Screenshot: GIGA.de)

Details zur Handlung der kommenden Staffel wurden bislang nicht veröffentlicht. Sicher ist jedoch, dass die Serie weiterhin gesellschaftliche Tabus mit Humor, Mut und präziser Schärfe thematisieren wird.

Die vierte Staffel von „Doppelhaushälfte“

Die neuen Episoden wurden bis Mitte Oktober 2024 unter anderem am Gendarmenmarkt in Berlin gedreht. Seit dem 6. Mai 2025 laufen die Folgen immer dienstags um 21:45 Uhr im ZDF. Zum Auftakt gab es drei Folgen am Stück, danach wurden die Episoden im Doppelpack ausgestrahlt. Seit dem 30. April 2025 stehen die neuen Folgen auch in der ZDF-Mediathek bereit.

Inhaltlich geht es wie gewohnt zur Sache: Zwei unterschiedliche Familien – eine traditionelle und eine progressive – prallen erneut aufeinander und sorgen dabei sowohl für humorvolle Momente als auch für nachdenkliche Impulse.