Lust auf eine kleine Zeitreise? Oder braucht ihr etwas Lesematerial für die kalten und dunklen Wintertage? Dann solltet ihr im Bravo-Archiv vorbeischauen. Dort könnt ihr zahlreiche Ausgaben aus der Geschichte des Bravo-Magazins kostenlos herunterladen und lesen.

Netzkultur Facts

Das Bravo-Magazin ist Kult und hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Generationen mit News aus dem Musik- und Entertainment-Bereich versorgt sowie für Aufklärung gesorgt. Im Bravo-Archiv könnt ihr euch noch einmal in die Zeit eurer Jugend versetzen oder nachschauen, wie sich die Unterhaltungswelt in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

Bravo-Magazin als PDF: Erstausgaben von 1956 bis 1994 kostenlos herunterladen

Die „Bravo-Zeitreise“ liefert euch Ausgaben des Jugend- und Musikmagazins ab dem Jahr 1956 bis hinzu Heften aus 1994. Die erste Ausgabe jedes Jahrgangs ist kostenlos verfügbar. So gibt es 39 Bravo-Hefte gratis. Hier geht es zum Archiv. Wer nicht genug bekommen kann, kann zudem die kompletten Jahresausgabe zum Download im PDF-Format oder als DVD bestellen. Die vollständigen Sammlungen kosten jeweils 29,95 Euro pro Jahrgang. Zum Lesen benötigt ihr lediglich einen PDF-Reader, den ihr sowohl für den PC als auch für das Smartphone oder Tablet gratis herunterladen könnt.

Neben den verschiedenen Artikeln zu den Stars aus dem Film- und Musik-Bereich bieten die historischen Ausgaben natürlich auch die bekannten Inhalte zu Aufklärungsthemen inklusive den Fragen an „Dr. Sommer“. Neben den Heften gibt es im Bravo-Archiv zudem noch einen Starschnitt der 80s-Legende „E.T.“ mit 10 Bildern im JPG-Format.

Bravo-Hefte im PDF-Format lesen

Die Ausgaben gibt es bereits seit Anfang 2020 zum Download. Damals wurden die Bravo-Hefte kostenlos bereitgestellt, um sich die Zeit während des ersten großen Corona-Lockdowns zu vertreiben. Jetzt wurde der Hinweis auf die älteren Ausgaben von einem Nutzer in der Mydealz-Community hervorgeholt. Innerhalb weniger Tage sammelt der aufgewärmte Beitrag Tausende von „heißen“ Bewertungen und gehört somit derzeit zu den beliebstesten Deals der Woche in der Community.

Auch 2022 wird das Heft noch veröffentlicht. Die Hochzeiten des Bravo-Magazins in gedruckter Form sind aber wie allgemein in der Printwelt inzwischen vorbei. 1991 war die Auflage mit 1,58 Exemplaren auf dem Rekordstand, inzwischen werden nur noch an die 50.000 Hefte verkauft.

Verlauf der Bravo-Auflage in den letzten Jahren. (Bildquelle: IVW / Statista)

Der zuvor wöchentliche Veröffentlichungsrhythmus wird zudem nicht mehr angeboten. Stattdessen erscheint das Bravo-Magazin derzeit einmal im Monat. Wer aktuelle Bravo-Hefte digital lesen will, sollte sich den Dienst Readly anschauen. Hierbei handelt es sich um eine Zeitschriften-Flatrate, die euch neben Bravo viele weitere Magazine und Tageszeitungen in einer App bietet.

Bei Bravo könnt ihr neben dem neuesten Heft alle Ausgaben bis 2014 lesen. Mit dem Testzugang könnt ihr euch einen Überblick über das Angebot bei Readly verschaffen.

Weißt du, wofür diese alltäglichen Dinge gedacht sind?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.