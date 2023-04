Wer erinnert sich nicht an die packenden Kämpfe zwischen Naruto und Sasuke, Monkey D. Ruffy und seiner Crew oder Son Goku und seinen Freunden? Diese Anime-Serien und -Filme der 2000er Jahre haben uns fasziniert und mitgerissen - mit Ninjas, Piraten und Saiyajins als Helden.

Bald ist es soweit: Der fünfte Spielfilm der erfolgreichen Anime-Serie „Naruto Shippuden“ erwartet euch! In „Naruto Shippuden The Movie: Bonds“ kämpfen Naruto, Sakura und Hinata gegen die Sora-nin, eine mysteriöse Gruppe von Ninja aus dem Himmelsland, die das Heimatdorf der Helden angreift. Doch es gibt auch unerwartete Unterstützung: Sasuke, Narutos alter Freund und Rivalen, schließt sich der Gruppe an, um gemeinsam gegen den Feind zu kämpfen. Freut euch auf actiongeladene Kämpfe und packende Abenteuer! Ab dem 15. April 2023 könnt ihr den Film sowie weitere legendäre Anime-Highlights wie „One Piece“ und „Dragonball“ auf Joyn streamen.

Auf Amazon Prime Video findet ihr zur Zeit richtig gute Animes. Die 13 Besten haben wir für euch hier festgehalten:

Son Goku, Naruto und Monkey D. Ruffy

Selbst wer nur wenig Erfahrung im Bereich Anime hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit schon einmal auf diese drei Namen gestoßen sein: Naruto, Son Goku und Monkey D. Ruffy. Diese Charaktere gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Figuren der Anime-Popkultur, vergleichbar mit Ikonen wie Batman oder Darth Vader aus George Lucas Filmklassiker Star Wars. Die Anime-Serien „Naruto“, „Dragonball Z“ und „One Piece“ erzählen die Geschichten dieser Helden, die auf den Mangas japanischer Künstler basieren. Naruto und seine Mitstreiter kämpfen als Ninjas gegen rivalisierende Gruppen, während Ruffy als eigenwilliger Pirat mit Strohhut auf der Suche nach dem legendären Schatz One Piece ist. Son Goku ist ein Saiyajin, ein außerirdisches Wesen mit übermenschlichen Kräften, das auf der Jagd nach den Dragon Balls ist, die jeden Wunsch erfüllen können. Diese Figuren und ihre Geschichten haben viele Fans auf der ganzen Welt und sind zu Kultsymbolen der Popkultur geworden.

Ihr kennt diese Klassiker schon alle und wollt Nachschub? Dann werft mal einen Blick in die Anime-Umsetzung von „Cyberpunk: Edgerunners“ auf Netflix:

Hier gibt es alle Superstars der Anime-Welt an einem Ort

Wie bereits erwähnt, sind für alle drei Animes auch mehrere Filme erschienen und einige von ihnen sind ab sofort auf Joyn zum Streamen verfügbar. Zum Beispiel „Dragonball Z – 13 Der Film“, in dem Son Goku und sein Bruder Vegeta ein interdimensionales Chaos wieder in Ordnung bringen müssen. Oder „One Piece: Chopper und das Wunder der Winterkirschblüte“, der eine Art Zusammenfassung mehrerer Episoden der Serie darstellt. Doch das ist noch nicht alles, was Joyn für Anime-Fans zu bieten hat! Ab dem 15. April 2023 gibt es weitere Highlights zu entdecken, auf die ihr euch freuen könnt. Hier gibt es eine kurze Übersicht für euch:

„Naruto Shippuden – The Movie“

„Naruto Shippuden – The Movie: Bonds“

„Dragonball Z – 12 Der Film: Fusion“



„Dragonball Z – 13 Der Film: Drachenfaust“

„One Piece: Chopper und das Wunder der Winterkirschblüte“

„One Piece Z“

„One Piece: Gold“

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.