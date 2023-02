Ein Rotations-Multifunktionswerkzeug darf in keiner Werkstatt fehlen. Der wohl bekannteste Name in diesem Bereich ist Dremel. Bei den Geräten dieser Marke handelt es sich jedoch meist um die teuersten Produkte und es sind auch deutlich günstigere Alternativen ab etwa 39 Euro verfügbar. Ob diese etwas taugen, erfahrt ihr hier.



Elektrische Multifunktionswerkzeuge: Was ist wichtig?

Elektrische Multifunktionswerkzeuge dienen unter anderem dem Schneiden, Bohren, Gravieren, Schleifen und Polieren. Geräte verschiedener Hersteller gibt es wie Sand am mehr und es stellt sich die Frage, wie viel man für ein ordentliches Gerät investieren muss. Um euch einen Überblick zu verschaffen, wie die Unterschiede in den verschiedenen Preisklassen aussehen, haben wir euch Angebote für ein Modell des Markenherstellers Dremel und drei günstigere Alternativen herausgesucht und miteinander verglichen.



Die Geräte unterscheiden sich in ihrer Verarbeitung, der gebotenen Leistung und variablen Drehzahl sowie im Umfang des mitgelieferten Zubehörs. Was den Einsatzzweck angeht, solltet ihr euch bewusst werden, ob ihr ein wirklich mobiles Gerät mit Akku braucht, das in der Regel weniger Leistung als eines mit Stecker hat.

Das Original: Dremel 4250

Das Unternehmen Dremel ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern eine etablierte Marke. Der größte Vorteil dieses Geräts liegt darin, dass es Unmengen an passendem Zubehör gibt. Den Dremel 4250 bekommt ihr aktuell für etwa 90 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Dazu gibt es ein Zubehör-Set mit 35 Teilen. Hier bekommt ihr zwar erstklassige Qualität, das Gerät ist aber auch in diesen Vergleich mit Abstand am teuersten.

Dremel 4250 Rotationswerkzeug, Multifunktionswerkzeug-Set mit 35 Zubehörteilen, 175-W-Motor mit variabler Drehzahl. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.02.2023 15:23 Uhr

Der Dremel 4250 kommt mit immerhin 35 Zubehörteilen. Dazu gibt es zwar keinem Koffer, dafür aber ein Softbag, welches sich ebenso zur dauerhaften Aufbewahrung eignet. Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und vergeben erstklassige 4,7 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen.



Vorteile:

kraftvoll bei verhältnismäßig geringer Lautstärke

gute Haptik & Verarbeitung

für längere Nutzung ausgelegt, langlebig

Nachteile:

wenig Zubehör

Kompakt, preiswert und mit Akku: Black+Decker BCRT8IK

Wenn ihr häufig mobil arbeiten müsst, dann bietet sich ein Gerät mit Akku an. Ein entsprechendes Gerät bietet der Markenhersteller Black+Decker mit dem Modell BCRT8IK an. Trotz des umfangreichen 52-teiligen Zubehörpaketes zahlt ihr dafür bei Amazon nur knapp 50 Euro (Angebot bei Amazon ansehen).

Black+Decker BCRT8IK Akku-Multifunktionswerkzeug mit 52-tlg. Zubehör, Universal-Feinbohrschleifer mit Licht, zum Schneiden, Schleifen, Polieren und Schmirgeln, inkl. USB-Ladekabel + Box Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.02.2023 15:23 Uhr

Das Modell des amerikanischen Herstellers Black+Decker ist das einzige Modell in dieser Zusammenstellung mit Akku. Es wird per USB aufgeladen und bietet euch neben einem 52-teiligen Zubehör-Set auch ein integriertes LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitsfläche. Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und vergeben gute 4,3 von 5 Sternen bei über 200 Bewertungen.



Vorteile:

gute Verarbeitung

kompakt und transportabel

durch Akku auch mobil einsetzbar

Transportkoffer und umfangreiches Zubehör mit dabei

Nachteile:

relativ wenig Leistung

durch Akku nicht für lange Benutzung ausgelegt

Besonders viel Zubehör: SPTA RT388AC

Etwas günstiger ist das Modell RT388AC von SPTA. Es kommt mit dem umfangreichsten Zubehörpaket mit insgesamt 385 Teilen. Damit wird der mögliche Funktionsumfang des Geräts enorm erweitert. Trotzdem kostet das Gerät bei Amazon aktuell nur knapp 46 Euro (Angebot bei Amazon ansehen).

SPTA RT388AC Multifunktionswerkzeug, Multifunktionswerkzeug mit umfangreichem Zubehör und 3 Aufsätzen. Allrounder für Hand- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.02.2023 14:41 Uhr

Das günstige Budget-Modell bietet zumindest auf dem Papier alles, was man auch von einem originalen Dremel erwarten kann. Mit 170 Watt Leistung und 6 Geschwindigkeitsstufen von 8.000 bis zu 32.000 Umdrehungen pro Minute bietet es vergleichbare Eigenschaften wie der Dremel, wiegt in etwa gleich viel und hat auch nahezu die gleiche Größe. Wirklich punkten kann dieses Modell mit dem umfangreichsten Zubehörpaket in diesem Vergleich. Der Funktionsumfang beschränkt sich dabei nicht nur auf Schleifen, Sägen, Fräsen oder Polieren. Im Lieferumfang ist auch ein Aufsatz, der aus dem Gerät eine kleine Standbohrmaschine macht. Mit dabei auch eine flexible Welle, womit auch besonders schwer zugängliche Stellen erreicht werden können. Diesen Funktionsumfang bietet nur dieses Gerät und hebt sich damit deutlich von den anderen hier vorgestellten Modellen ab. Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und vergeben gute 4,0 von 5 Sternen bei über 800 Bewertungen.

Vorteile:

gute Leistung

gigantisches Zubehörpaket mit 385 Teilen

Nachteile:

kein Transportkoffer im Lieferumfang

eingeschränkte Langlebigkeit

Budget-Multifunktionswerkzeug: Goxawee G4007

Achtung, Preisbrecher: Das Multifunktionswerkzeug von Goxawee bekommt ihr bei Amazon mit 140-teiligem Zubehör-Set bereits zum Sparpreis von etwa 38 Euro (Angebot bei Amazon anschauen).

Goxawee G4007 Multifunktionswerkzeug mit 130 Watt und 140-teiligem Zubehörset, zum Schneiden, Bohren, Gravieren, Schleifen und Polieren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.02.2023 15:23 Uhr

Im Vergleich zum SPTA spart ihr hier nochmal ein paar Euro, jedoch ist etwas weniger Zubehör dabei. Die sinnvollen Zubehörteile wie der Aufsatz zum Bohren und die flexible Welle sind jedoch auch hier dabei. Außerdem bekommt ihr im Gegensatz zum SPTA auch einen Tragekoffer dazu. Von den Leistungswerten kann dieses Modell ebenfalls mit denen des originalen Dremels mithalten. Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und vergeben gute 4,2 von 5 Sternen bei knapp 5.000 Bewertungen.



Vorteile:

gute Leistung mit hoher Laufruhe bei geringem Geräuschpegel

großes Zubehörpaket inklusive Tragekoffer

Nachteile:

Verarbeitung des Zubehörs eher mäßig

wird schnell heiß

Ihr braucht auch noch einen guten Akkuschrauber? Dann haben wir hier die passenden Empfehlungen für euch:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.