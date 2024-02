„Dress for Less“: Bekannter Online-Shop steht vor dem Aus

„Dress for Less“ konnte bei seinen Kunden und Kundinnen immer mit Mode zu niedrigen Preisen punkten. Nun ist es mit dem Online-Shop jedoch vorbei.

„Dress for Less“ ist ein günstiger Online-Modeshop, bei welchem sich viele Verbraucher fragten, ob dieser überhaupt seriös sei. Dieser bat nämlich Mode von Designermarken als Fashion-Outlet zu niedrigen Preisen an. Im Dezember 2023 musste der Online-Shop „Dress for Less“ Insolvenz anmelden. Wir verraten euch, was ihr als Kunde des Shops nun beachten müsst.

Ein Online-Shop geht insolvent – was jetzt?

Wenn ein Online-Shop Insolvenz anmeldet, hat dies keine Auswirkungen auf das Widerrufsrecht der Kunden. Heißt also, ihr könnt euren Kauf trotz Insolvenz des Unternehmens ganz normal nach 14 Tagen widerrufen. Alternativ könnt ihr von eurem Recht auch direkt nach dem Kauf Gebrauch machen, noch bevor die Ware überhaupt bei euch angekommen ist.

Solltet ihr nach Anmeldung der Insolvenz bezahlte Ware noch immer nicht erhalten haben, müsst ihr euch direkt an den Insolvenzverwalter wenden. Dieser entscheidet nämlich in einem solchen Fall, was passieren soll. Im schlimmsten Szenario kann die Ware nicht mehr geliefert werden, auch wenn ihr schon bezahlt habt. Die Forderungen nach einer Rückerstattung müsst ihr dann ebenfalls an den Insolvenzverwalter weitergeben. Allerdings ist es nicht sicher, ob ihr euer Geld zurückbekommt. Ein Insolvenzverfahren kann sich über Jahre hinwegziehen und es nicht sicher, ob jeder sein Geld wieder erhalten wird. Ob sich ein solches Verfahren also lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Im schlimmsten Falle muss man seinen finanziellen Verlust hinnehmen.

Insolvenz bei „Dress for Less“: auf das Datum achten

Genau am 22. Dezember 2023 hat das Unternehmen „Dress for Less“ Insolvenz angemeldet. Habt ihr vor diesem Datum eure Bestellung an den Online-Shop übermittelt, die Ware bezahlt, dann aber den Vertrag widerrufen und die Ware zurückgeschickt, so werdet ihr kein Geld bekommen. In diesem Fall müsst ihr eure Forderungen direkt an die Insolvenztabelle weitergeben. Habt ihr nach diesem Datum bestellt, so könnt ihr die Ware zurückschicken und erhaltet eine Gutschrift.