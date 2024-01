Dschungelcamp 2024: Wer ist nach der sechsten Folge raus?

Seit dem 19. Januar 2024 wird um die Dschungelkrone gekämpft. Welcher Promi in der sechsten Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Endlich ist die lange erwartete 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gestartet, bei der die Zuschauer seit dem 19. Januar 2024 die Abenteuer von elf prominenten Teilnehmern in Australien miterleben können. Dieses Jahr, in dem das Format sein 20-jähriges Jubiläum feiert, werden die Teilnehmer von den bekannten Gesichtern Sonja Zietlow und Jan Köppen in ihrem berühmten Camp willkommen geheißen. Fans können das Geschehen rund um das begehrte „Dschungel“-Krönchen live auf RTL verfolgen oder die Episoden nachträglich auf dem Streamingdienst von RTL+ anschauen. Zudem halten wir euch kontinuierlich auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Camp und informieren euch darüber, welcher Star das Camp als Nächster verlässt.

Dschungelcamp 2024: Wer muss nach der sechsten Folge gehen?

In der sechsten Episode des „Dschungelcamps“ gab es keinen Rauswurf eines Stars. Das Publikum wählte durch Abstimmung drei Kandidat*innen für die nächste „Dschungelprüfung“ aus. In der siebten Episode stehen Twenty4Tim, Kim Virginia Hartung und Felix von Jascheroff vor der Herausforderung Sterne zu sammeln. Heinz Hoenig durfte erneut nicht an der Prüfung teilnehmen, da er gesperrt war.

Das ist in Folge 6 des Dschungelcamps passiert

Während ihrer gemeinsamen Nachtwache versuchte Kim Virginia Hartung, Mike Heiter näherzukommen, doch ihr Plan misslang von Anfang an. Mike Heiter räumte zwar ein, dass sie sexuell immer gut harmonierten, erklärte ihr jedoch, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte. Er bezeichnete sie als den übelsten Menschen, den er je getroffen hat. Am darauffolgenden Morgen vertraute Kim Anya Elsner ihre Gefühle an. Anya gestand später im vertraulichen „Dschungeltelefon“, dass sie von Kim genervt sei, aber Interesse vortäuschte, da sie sich vor ihr fürchtete.

In der Dschungelprüfung „BÄHton-Mischer“ stellten sich Kim Virginia Hartung und Anya Elsner einer herausfordernden Aufgabe. Dabei mussten sie sich in einen gitterartigen Mischer begeben, in dem sie fixiert wurden und sich mit einer Vielzahl von Insekten auseinandersetzen mussten. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und dem Erreichen von drei Sternen, endete die Prüfung abrupt, als Kim, die während der gesamten Prüfung bereits leise klagte, den berühmten Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aussprach und damit die Prüfung abbrach, was dazu führte, dass alle erspielten Sterne verloren gingen. Anya, die sich bis zum Ende mutig hielt, reagierte schockiert und enttäuscht über das Ergebnis, genau wie die anderen Camp-Mitglieder.

Heinz Hoenig und Fabio Knez begaben sich gemeinsam auf eine Schatzsuche, die den Namen „Buchstabensuppe“ trug. Dort stießen sie auf eine Herausforderung, die einem Kreuzworträtsel ähnelte. Ihre Aufgabe war es, in einem nicht einladenden Tümpel sowohl die Fragen als auch die einzelnen Buchstaben für das mögliche Lösungswort zu finden. Obwohl sich Heinz und Fabio bei dieser Aufgabe hervorragend aufteilten – Heinz übernahm die Koordination, während Fabio in der Suppe nach Buchstaben suchte –, gelang es ihnen nicht, das Rätsel innerhalb der festgelegten Zeit zu lösen. Trotzdem behielten sie das Abenteuer außerhalb des Camps in guter Erinnerung.

Es kam zu einer Unterhaltung zwischen Sarah Kern und Lucy Diakovska über ihre Beziehung. Lucy, bekannt als Sängerin der Band „No Angels“, erläuterte erneut ihre komplexe Beziehungssituation. Währenddessen gestand Modedesignerin Sarah, ihrem Partner zwar mit „I love you“ ihre Zuneigung ausdrücken zu können, jedoch nicht mit den Worten „Ich liebe dich“. In Bezug auf ihre Zukunft zeigte sich Sarah gelassen. Sie erklärte, dass sie ihren jüngeren Partner freigeben würde, falls er sich für ein Leben mit Kindern und einer Heirat mit einer jüngeren Frau entscheiden sollte. Sie wäre sogar bereit, als seine Trauzeugin zu agieren. Gleichzeitig teilte Felix von Jascheroff Einzelheiten über seinen kürzlich erfolgten Heiratsantrag an seine Freundin mit. Der Antrag sei überraschend im Schlafanzug erfolgt, und seine Freundin habe vor ihrer Zustimmung erst einen Schnaps getrunken. Der Schauspieler, bekannt aus „GZSZ“, offenbarte zudem, dass er unter Agoraphobie leidet. Das ist die Angst vor großen Menschenmassen.

In einem Zwischenfall sorgte Anya für Aufsehen, als sie versehentlich eine ihrer feuchten Socken auf Lucy saubere Unterwäsche legte. Daraufhin kam es zu einer weiteren heftigen Reaktion von Kim. Mitten in einer Unterhaltung zwischen Mike und Leyla Lahouar platze sie herein und konfrontierte Mike mit der Vermutung, er würde seine übliche Masche anwenden. Leyla brachte ihre Verlegenheit über die peinliche Situation zum Ausdruck, denn es war ihr unangenehm. Kim tappte von einem Missgeschick ins nächste, bis sie schließlich mit einem geschmuggelten Wimpernbürstchen das Maß voll machte. Ihr Verhalten führte nicht nur zu einer Eskalation der Regelverstöße, sondern brachte auch die anderen Mitbewohner gegen sie auf. „El Capitano“ Fabio Knez erhielt einen Brief, in dem er über 80 aufgelaufene Regelverstöße verlas, die letztendlich in der Streichung von Zigarettenrationen resultierten.

Diese Promis nehmen an der diesjährigen Staffel teil

In der 17. Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ findet sich ein vielfältiges Ensemble an Prominenten, darunter Reality-TV-Persönlichkeiten, Schauspieler und Modeschöpfer. Diese elf verschiedenen Teilnehmer aus verschiedensten Bereichen garantieren bereits im Voraus für eine unterhaltsame Staffel, dank ihrer bunten und abwechslungsreichen Zusammensetzung.

Diese Promis haben das Camp schon verlassen

