Dschungelcamp 2024: Wer ist nach der vierten Folge raus?

Seit dem 19. Januar 2024 wird um die Dschungelkrone gekämpft. Welcher Promi in der vierten Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Endlich ist die lange erwartete 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gestartet, bei der die Zuschauer seit dem 19. Januar 2024 die Abenteuer von elf prominenten Teilnehmern in Australien miterleben können. Dieses Jahr, in dem das Format sein 20-jähriges Jubiläum feiert, werden die Teilnehmer von den bekannten Gesichtern Sonja Zietlow und Jan Köppen in ihrem berühmten Camp willkommen geheißen. Fans können das Geschehen rund um das begehrte „Dschungel“-Krönchen live auf RTL verfolgen oder die Episoden nachträglich auf dem Streamingdienst von RTL+ anschauen. Zudem halten wir euch kontinuierlich auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Camp und informieren euch darüber, welcher Star das Camp als Nächster verlässt.

Dschungelcamp 2024: Wer muss nach der vierten Folge gehen?

In der vierten Episode kam Licht ins Dunkel bezüglich Cora Schumachers unerwartetem Auszug während der dritten Folge: Sie hatte sich im Dezember mit dem Coronavirus angesteckt und kämpfte noch immer mit Symptomen wie Husten und Heiserkeit. Cora Schumacher selbst gab an, dass der stetige Rauch des Lagerfeuers ihre Beschwerden verschlimmerte, was sie dazu veranlasste, sofortige Entlassung aus dem Camp zu verlangen. Dr. Bob offenbarte in einem Interview, dass er und sein Team Coras Gesundheitszustand regelmäßig überprüften und sie für das Camp als ausreichend fit erachteten. Die wahren Gründe für ihren vorzeitigen Abgang bleiben jedoch Spekulation.

Was die nächste Dschungelprüfung anbelangt, so wählten die Zuschauer wieder Leyla Lahouar, die sich in der fünften Folge erneut einer Herausforderung stellen muss. Heinz Hoenig, der Schauspieler, war erneut von der Abstimmung ausgeschlossen und konnte nicht gewählt werden.

Das ist in Folge 4 des Dschungelcamps passiert

Am Anfang des Tages begann David Odonkor, ehemaliger Profifußballer, von seiner aktiven Laufbahn zu berichten. Er offenbarte, dass er aufgrund wiederholter Knieverletzungen ständig Schmerzmittel einnehmen musste, um weiterspielen zu können. Emotional erklärte er, dass er mit 29 Jahren seine Karriere beendete, um sich verstärkt seiner Familie zu widmen. Bald darauf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Sarah Kern und Felix von Jascheroff. Sarah Kern fühlte sich von dem „GZSZ“-Schauspieler nicht wahrgenommen und vermisste positive Energien in ihrer Interaktion. Als sie ihn konfrontierte und nach dem Grund für sein Verhalten fragte, konnten sie keinen Konsens finden. Trotzdem einigten sie sich widerwillig darauf, sich um ein harmonischeres Miteinander zu bemühen, obwohl eine Freundschaft zwischen ihnen unwahrscheinlich scheint.

Leyla Lahouar und Fabio Knez tauschten Gedanken über ihre zukünftigen Lebenspläne aus. Fabio Knez hegte den Wunsch nach einer romantischen Eheschließung und Nachwuchs, zeigte sich jedoch besorgt über seine Zeugungsfähigkeit. Er war in der Vergangenheit vielen Röntgenstrahlen ausgesetzt. Leyla Lahouar offenbarte ihm ebenfalls etwas Persönliches. Ihr Traum von einem Ehemann und eigenen Kindern ist geprägt von Unsicherheit, da sie schon einmal an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist.

Mike Heiter war neugierig, mehr über das Luxusleben von Lucy Diakovska während ihrer erfolgreichen Zeit bei der Popgruppe „No Angels“ zu erfahren, wo sie zweifelsohne immense Summen verdient haben muss. Offenherzig gestand sie, ihren Reichtum verschwenderisch genutzt und ihr Geld für unnötige Dinge ausgegeben zu haben. Ihre Tage verbrachte sie häufig in Geschäften wie Dior und Armani, wobei sie auch einen ausgeprägten Sinn für teure Autos hatte. Nicht lange danach entbrannte ein heftiger Streit zwischen Mike Heiter und seiner früheren Bekanntschaft Kim Virginia Hartung. Von seinem exzessiven Partyleben erfuhr sie durch die Nachrichten anderer Frauen. Im Laufe dieser Auseinandersetzung kamen weitere Anschuldigungen gegen ihn auf. Als Kim Virginia Hartung dann auch noch sein Kind mit Elena Miras ansprach, platzte ihm der Kragen und er beendete das Gespräch abrupt. Twenty4Tim und Leyla Lahouar, die zufällig Zeugen des Streits wurden, waren der Meinung, dass Kim Virginia Hartung definitiv eine Grenze überschritten hatte.

Als Lucy Diakovska von der Tochter Mike Heiters erfuhr, war sie neugierig und wollte mehr über die Beziehung zwischen Vater und Tochter erfahren. Mike Heiter, der deutlich emotional bewegt war, gestand ihr, dass er seine Tochter sehr vermisse. Er erklärte, dass er sie nur fünfmal im Jahr sehen könne, weil sie bei ihrer Mutter in der Schweiz lebe und das Verhältnis zu ihr nicht besonders gut sei. Trotz der Schwierigkeiten in der Beziehung zu Elena Miras äußerte er keine Reue und drückte seine Dankbarkeit für das wertvollste Geschenk aus, seine kleine Tochter.

In einem Zustand offensichtlicher Furcht begab sich Leyla Lahouar zur ihrer Herausforderung, genannt „Panodrama“. Während sich die anderen Teilnehmer schon auf ihr Abendessen aus Reis und Bohnen freuten, erstaunte Leyla alle, indem sie beeindruckende elf von zwölf möglichen Sternen erkämpfte. Ihre Aufgabe bestand darin, ein in 30 Meter Höhe angehobenes Gerüst zu erklimmen. An diesem waren Boxen befestigt, die nicht nur die begehrten Sterne, sondern auch eine Vielzahl an Insekten enthielten. Mit Ausnahme einer Box voller Spinnen, zeigte Leyla außerordentlichen Mut und Geschick, und überwand trotz ihrer Angst vor Höhen das Gerüst. Den letzten Stern sicherte sie sich durch einen mutigen Sprung in die Tiefe. Die Begeisterung sowohl bei ihr als auch bei den anderen Camp-Bewohnern war riesig.

Vor dem Streit zwischen Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung, der sich um die anstehende Nachtschicht drehte und letztendlich durch Heinz Hoenig beigelegt wurde, führte Leyla Lahouar eine Unterhaltung mit Fabio Knez über Biologie. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das Thema „Hoden“, über dessen Funktionsweise Leyla Lahouar erstaunlicherweise wenig wusste. Sie erkundigte sich auch bei Fabio Knez, ob eine Verdrehung möglich sei. Ihre fehlenden Kenntnisse lösten bei einigen männlichen Stars Scherze aus. So scherzte Fabio Knez mit einem Augenzwinkern darüber, dass er seine eigenen manchmal austauschen würde.

Diese Promis nehmen an der diesjährigen Staffel teil

In der 17. Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ findet sich ein vielfältiges Ensemble an Prominenten, darunter Reality-TV-Persönlichkeiten, Schauspieler und Modeschöpfer. Diese elf verschiedenen Teilnehmer aus verschiedensten Bereichen garantieren bereits im Voraus für eine unterhaltsame Staffel, dank ihrer bunten und abwechslungsreichen Zusammensetzung.

