Dschungelcamp 2024: Wer ist nach der zehnten Folge raus?

Seit dem 19. Januar 2024 wird um die Dschungelkrone gekämpft. Welcher Promi in der zehnten Folge gehen musste, erfahrt ihr hier.

Endlich ist die lange erwartete 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gestartet, bei der die Zuschauer seit dem 19. Januar 2024 die Abenteuer von elf prominenten Teilnehmern in Australien miterleben können. Dieses Jahr, in dem das Format sein 20-jähriges Jubiläum feiert, werden die Teilnehmer von den bekannten Gesichtern Sonja Zietlow und Jan Köppen in ihrem berühmten Camp willkommen geheißen. Fans können das Geschehen rund um das begehrte „Dschungel“-Krönchen live auf RTL verfolgen oder die Episoden nachträglich auf dem Streamingdienst von RTL+ anschauen. Zudem halten wir euch kontinuierlich auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Camp und informieren euch darüber, welcher Star das Camp als Nächster verlässt.

Die 7 nervigsten Dschungelcamp-Kandidaten

Dschungelcamp 2024: Wer muss nach der zehnten Folge gehen?

In der zehnten Episode von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde die Sendezeit aufgrund der NFL-Playoffs auf eine kurze Dauer von 45 Minuten beschränkt. Trotz der Kürze der Folge stand wieder der Auszug eines Stars aus dem Camp an. In der Entscheidungsrunde standen Heinz Hoenig und Anya Elsner im Fokus. Letztendlich erhielt Anya Elsner die geringste Anzahl an Stimmen von den Zuschauern und musste daher ihre Zeit in Australien beenden. Mit Tränen und emotionaler Verabschiedung nahm sie Abschied von ihren Camp-Kollegen.

Das ist in Folge 10 des Dschungelcamps passiert

Nach ihrer abenteuerlichen Suche nach dem nächtlichen Schatz und dem heimlichen Genuss einer Pizza kehrten Leyla Lahouar und Mike Heiter ins Camp zurück, begrüßten die noch wachen Mitbewohner mit einem High-Five und legten sich zum Schlafen nieder. Sie planten, erst am nächsten Morgen von ihren nächtlichen Erlebnissen zu erzählen. In der Zwischenzeit erlitt David Odonkor einen Stich von einem Tausendfüßler in den Po, was eine beeindruckende Schwellung zur Folge hatte. Die Enthüllung über die heimlich verzehrte Pizza durch Leyla und Mike löste im Camp keine großen emotionalen Reaktionen aus. Fabio Knez äußerte lediglich den Wunsch, dass er auch gerne von der Pizza gekostet hätte. Leyla gab zu, dass die Schatzsuche mit Mike sie noch immer beschäftigte und sie sich einen Kuss von ihm erhofft hatte. Sie zeigte jedoch Verständnis für seine Zurückhaltung, da sie in der Vergangenheit Kontakt zu seinem Dschungelbegleiter Eugen Lopez gehabt hatte und vermutete, dass dies Mike in seiner Annäherung beeinflusst haben könnte.

Bei der nächsten Dschungelprüfung lag es an den Teilnehmern selbst, zu entscheiden, wer diese bestreiten sollte. Das Ergebnis fiel auf Lucy Diakovska und David Odonkor, die sich der Herausforderung „Ich bin im SPA – Die Runde danach“ stellten. Diese spezielle Prüfung wurde zuvor von Leyla und Twenty4Tim abgebrochen, als eine Echse auf Leylas Kopf landete. Lucy, die sich ebenfalls diesem Ereignis aussetzen musste, zeigte sich davon unbeeindruckt. Auch Ratten und Kakerlaken in Davids Wellness-Bereich waren wenig beeindruckend. Gemeinsam meisterten sie die Aufgabe mit Bravour und sammelten alle zehn Sterne in der vorgegebenen Zeit.

Während Leyla ihr Herz bei Anya Elsner am Weiher ausschüttete und gestand, dass sie sich ein weiteres Gespräch mit Mike wünschte, befand sich dieser gerade am Lagerfeuer in Gesellschaft von Kim Virginia Hartung. Er war damit beschäftigt seine Wäsche zu trocknen. Kim nutzte die Gelegenheit und versuchte mit geschickten Fragen, Mike in ein Gespräch zu verwickeln. Mike jedoch blieb unnachgiebig und gab lediglich zu verstehen, dass er kein Interesse an einem Gespräch mit ihr habe und sein Privatleben sie nichts angehe. Kim reagierte darauf hauptsächlich mit wiederholten „Wow“-Ausrufen und der Frage, ob er vorhatte, sie zu ignorieren, konnte aber darüber hinaus nichts erwidern.

Diese Promis nehmen an der diesjährigen Staffel teil

In der 17. Staffel der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ findet sich ein vielfältiges Ensemble an Prominenten, darunter Reality-TV-Persönlichkeiten, Schauspieler und Modeschöpfer. Diese elf verschiedenen Teilnehmer aus verschiedensten Bereichen garantieren bereits im Voraus für eine unterhaltsame Staffel, dank ihrer bunten und abwechslungsreichen Zusammensetzung.

Diese Promis haben das Camp schon verlassen

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++