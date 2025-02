Dschungelcamp 2025: Wer ist raus nach der 11. Folge?

Es heißt wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Hier erfahrt ihr, welche Bewohner das „Dschungelcamp“ 2025 zuerst verlassen müssen und was in der letzten Folge passierte.

Das „Dschungelcamp“ 2025 zur besten Sendezeit

Endlich ist das Warten vorbei: Die neue Staffel des „Dschungelcamp“ 2025 mit neuen Folgen ist jetzt verfügbar! Wie gewohnt dürfen sich die Zuschauer*innen auch in der 18. Auflage dieses Klassikers bis zum großen Finale am 9. Februar auf spannende Prüfungen, überraschende Geständnisse und hitzige Auseinandersetzungen unter den Teilnehmern im Dschungel freuen.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ läuft seit Freitag, den 24. Januar 2025, jeden Abend ab 20:15 Uhr bei RTL im TV oder bei RTL+ im Stream.

Hat Papa Legat etwa die Teilnahme seines Sohnes verhindert? Mehr dazu erfahrt ihr im Video unserer Kolleginnen und Kollegen von desired!



„Dschungelcamp“: Hat Thorsten Legat die Teilnahme seines Sohnes unterbunden?

Welche Stars nehmen an der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil?

Hier ist die Liste der prominenten Teilnehmer, die sich ins Abenteuer „Dschungel“ stürzen:

Lilly Becker (48), Model

Maurice Dziwak (26), Realitystar

Alessia Herren (22), Realitystar

Timur Ülker (35), Schauspieler (GZSZ-Star)

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin (Ex-GZSZ-Star)

Edith Stehfest (29), Musikerin

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Yeliz Koc (31), Realitystar

Sam Dylan (33), Realitystar

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Die Gagen der Teilnehmer im „Dschungelcamp“ 2025

Laut Bild sollen die antretenden Kandidaten und Kandidatinnen teilweise sehr hohe Gagen erhalten, die von ihrem Bekanntheitsgrad abhängen. So soll Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker die bestbezahlte Teilnehmerin sein und rund 300.000 Euro kassieren.

Auch Anna-Carina Woitschack zählt zu den Top-Stars und soll mit etwa 220.000 Euro entlohnt werden. Danach folgen die Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen mit einer Gage von 200.000 Euro und Nina Bott mit 100.000 Euro. Ob diese Beträge tatsächlich vereinbart wurden, bleibt unklar, da weder die Kandidatinnen noch der Sender Details zu den Verträgen veröffentlicht haben.

Wer ist raus beim „Dschungelcamp“ 2025?

In den Folgen 1 bis 7 musste kein Promi das Camp verlassen. Es sind noch neun Promis dabei. Diese Teilnehmer haben sich bisher verabschiedet:

Folge 8: Jürgen Hingsen

Folge 9: Yeliz Koc

Folge 10: Nina Bott

Folge 11: –

Was passierte zuletzt im „Dschungelcamp“ 2025?

Anna-Carina und Pierre in der Dschungelprüfung

An Tag elf stehen gleich zwei Camper vor der nächsten Dschungelprüfung – und es sind Anna-Carina und Pierre. Obwohl beide anfangs voller Vorfreude sind, wird schnell klar, dass sie hier an ihre Grenzen stoßen werden. Besonders Anna-Carina kann ihre Emotionen nicht zurückhalten und vergießt zu Beginn dicke Tränen, bevor sie sich schließlich dazu aufraffen kann, ins Wasser zu gehen. Unten angekommen, wartet die Herausforderung: In einem Wassertank muss sie nach Wörtern graben. „Wir werden hier als die Heulsusen in die Geschichte eingehen“, ist sich auch Pierre sicher.

Obwohl das Duo nur langsam vorankommt, schaffen es die beiden immerhin, zwei von neun Sternen zu sammeln. Ein großer Erfolg sieht anders aus, und so bleibt die Begeisterung im Camp eher gedämpft. „Von sieben auf zwei Sterne runter ist schon hart“, kommentiert Lilly die Situation treffend. Das bedeutet für die Dschungelcamper ein eher spärliches Abendessen… Wie werden sie mit dieser Enttäuschung umgehen?



Welcher Star in Folge 11 gehen muss

Der vierte Auszug der Staffel steht vor der Tür – oder vielleicht doch nicht? Zunächst sollte die Entscheidung zwischen Edith und Maurice fallen, doch dann kommt die überraschende Wendung: Niemand muss das Camp verlassen! Dennoch gibt es Neuigkeiten, welche die Camper aufhorchen lassen. Sonja und Jürgen teilen mit, dass Edith die wenigsten Anrufe erhalten hat. Könnte das bereits ein Hinweis darauf sein, dass sie in der nächsten Folge von den Zuschauer*innen rausgewählt wird?

