Dschungelcamp 2025: Wer ist raus nach der 14. Folge?

Es heißt wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Hier erfahrt ihr, welche Bewohner das „Dschungelcamp“ 2025 zuerst verlassen müssen und was in der letzten Folge passierte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das „Dschungelcamp“ 2025 zur besten Sendezeit

Endlich ist das Warten vorbei: Die neue Staffel des „Dschungelcamp“ 2025 mit neuen Folgen ist jetzt verfügbar! Wie gewohnt dürfen sich die Zuschauer*innen auch in der 18. Auflage dieses Klassikers bis zum großen Finale am 9. Februar auf spannende Prüfungen, überraschende Geständnisse und hitzige Auseinandersetzungen unter den Teilnehmern im Dschungel freuen.

Anzeige

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ läuft seit Freitag, den 24. Januar 2025, jeden Abend ab 20:15 Uhr bei RTL im TV oder bei RTL+ im Stream.

Hat Papa Legat etwa die Teilnahme seines Sohnes verhindert? Mehr dazu erfahrt ihr im Video unserer Kolleginnen und Kollegen von desired!



Anzeige

„Dschungelcamp“: Hat Thorsten Legat die Teilnahme seines Sohnes unterbunden?

Welche Stars nehmen an der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil?

Hier ist die Liste der prominenten Teilnehmer, die sich ins Abenteuer „Dschungel“ stürzen:

Lilly Becker (48), Model

Maurice Dziwak (26), Realitystar

Alessia Herren (22), Realitystar

Timur Ülker (35), Schauspieler (GZSZ-Star)

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin (Ex-GZSZ-Star)

Edith Stehfest (29), Musikerin

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Yeliz Koc (31), Realitystar

Sam Dylan (33), Realitystar

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Anzeige

Die Gagen der Teilnehmer im „Dschungelcamp“ 2025

Laut Bild sollen die antretenden Kandidaten und Kandidatinnen teilweise sehr hohe Gagen erhalten, die von ihrem Bekanntheitsgrad abhängen. So soll Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker die bestbezahlte Teilnehmerin sein und rund 300.000 Euro kassieren.

Auch Anna-Carina Woitschack zählt zu den Top-Stars und soll mit etwa 220.000 Euro entlohnt werden. Danach folgen die Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen mit einer Gage von 200.000 Euro und Nina Bott mit 100.000 Euro. Ob diese Beträge tatsächlich vereinbart wurden, bleibt unklar, da weder die Kandidatinnen noch der Sender Details zu den Verträgen veröffentlicht haben.

Wer ist raus beim „Dschungelcamp“ 2025?

In den Folgen 1 bis 7 musste kein Promi das Camp verlassen. Es sind noch sechs Promis dabei. Diese Teilnehmer haben sich bisher verabschiedet:

Folge 8: Jürgen Hingsen

Folge 9: Yeliz Koc

Folge 10: Nina Bott

Folge 12: Sam Dylan

Folge 13: Jörg Dahlmann

Folge 14: Anna-Carina Woitschack



Was passierte zuletzt im „Dschungelcamp“ 2025?

Maurice und Lilly müssen sich in einer Wasser-Prüfung beweisen

Bei der Verabschiedung von Jörg aus dem Camp kommt ein amüsantes Detail ans Licht: Er hat heimlich sein Maskottchen, eine Plüsch-Spinne, mit ins Camp geschmuggelt! Nachdem der Fußball-Experte allen Campern noch viel Erfolg wünscht, wird es ernst: Die Camper stehen vor der Aufgabe, zwei von ihnen für die Dschungelprüfung zu nominieren. Die meisten Stimmen fallen auf Maurice, Edith und Lilly. Am Ende liegt es an Teamchef Maurice, eine der beiden Powerfrauen an seiner Seite auszuwählen – und er entscheidet sich dazu, Lilly mitzunehmen.

Anzeige

Dann geht es für die beiden auch schon in die Prüfung. Diesmal müssen sie in einen Wasserbehälter steigen, und Maurice steht bereits nach kurzer Zeit knietief im Wasser. Obwohl Lilly ihm schnell zwei Schlüssel zuwirft, überkommt Maurice angesichts der Wassermassen und der Flusskrebse darin die Panik, und er bricht die Prüfung ab. Während das Duo den Abbruch mit Humor nimmt, sind nicht alle im Camp gleichermaßen amüsiert. „Ob lustig oder nicht, darum geht’s hier doch gar nicht“, äußert sich Timur sichtlich genervt.

Timur eckt bei den anderen Campern an

Doch damit nicht genug: Der umstrittene Schauspieler sorgt weiterhin für Aufregung im Camp, indem er Anna-Carina Unehrlichkeit und Lästerei vorwirft. Wie werden die anderen Camper auf diese Anschuldigungen reagieren? Und wird Timur seine Mitcamper weiter provozieren? Die Situation bleibt angespannt und verspricht jede Menge Drama!

Anzeige

Dieser Star muss das Camp heute verlassen

Am Ende der Folge steht im Camp erneut ein Exit an, und die Entscheidung fällt zwischen Alessia und Anna-Carina. Heute trifft es Anna-Carina, doch überraschenderweise zeigt sie sich über ihren Auszug erfreut. „Ich bin erleichtert und freue mich, rauszukommen. Euch drücke ich noch ganz doll die Daumen“, erklärt die Sängerin mit einem Lächeln, bevor sie das Camp verlässt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.