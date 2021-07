Wenn Kriminelle in ein Bankkonto eindringen können, ist das wie ein Hauptgewinn. Momentan versuchen sie es bei deutschen Volksbank-Kunden. Dabei setzen sie die Opfer mit raffinierten E-Mails unter Druck, damit sie auf gefälschten Seiten ihre Daten preisgeben. GIGA erklärt, worauf man unbedingt achten muss, um nicht in die Falle zu stolpern.

Das „Volksbank-Phishing“ nutzt die üblichen Methoden, um Bankkunden dazu zu verleiten, auf einen Link in einer E-Mail zu klicken, der dann zu einer gefälschten Seite führt. Eigentlich wäre es sehr einfach, die Falle zu erkennen, aber viele potentielle Opfer lassen sich leider unter Druck setzen und werden dadurch unaufmerksam.

So funktioniert Phishing:

Es gibt mittlerweile schon verschiedene E-Mails, die ziemlich ungezielt und in großen Mengen verschickt werden. „Ungezielt“ bedeutet in diesem Fall, dass eine große Zahl der Empfänger überhaupt kein Konto bei der Volksbank hat.

Das erklärt auch, warum die Empfänger nicht, wie bei solchen Bank-E-Mails eigentlich üblich, mit ihrem Namen angesprochen werden.

So sieht eine aktuelle Phishing-E-Mail aus, die angeblich von der Volksbank kommt:

Betreff: Hinweis: Unberechtigte Lastschriften zurückbuchen

Sehr geehrter Kunde,

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass von Ihrem Konto unberechtigte Lastschriften vorgenommen wurden, sodass Ihr Konto vorübergehend gesperrt wurde. Wir bitten Sie, Ihr Konto umgehend zu entsperren, danach können Sie eine automatische Rückbuchung veranlassen. Die Entsperrung und Rückbuchung erfolgt automatisch.

Link Weiter zur Entsperrung und Rückbuchung

Kommen Sie dieser E-Mail innerhalb 24 Stunden nicht nach, ist die Rückbuchung nicht mehr möglich. Die Freischaltung ist dann nur noch in einem persönlichen Termin in der Filiale möglich. Für einen Termin in der Filiale wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 79,95 Euro fällig!

Mit freundlichen Grüßen

Volksbank