Dune-Ornithopter von LEGO: Hier gibt es das Fluggerät schon jetzt günstiger

Am 1. Februar 2024 veröffentlichte LEGO den aus „Dune“ bekannten Ornithopter der Atreides-Herrscher. Bei diesen Online-Shops gibt es das Set jetzt schon reduziert im Angebot.

Wer „Dune“ mit Timothée Chalamet und Oscar Isaac vor wenigen Jahren im Kino gesehen hat, erinnert sich ganz bestimmt noch an die sogenannten Ornithopter. Diese Flugzeuge ähneln Helikoptern, sehen aus wie Libellen und erzeugen ein ganz besonderes Geräusch, wenn sie sich in die Lüfte erheben und losfliegen. LEGO hat ein spezielles Set herausgebracht, das den Ornithopter der Atreides-Familie beinhaltet. LEGO veröffentlichte das bisher einzige Dune-Set am 1. Februar 2024, doch schon jetzt gibt es den Ornithopter bei den Online-Shops Proshop und Amazon günstiger zum Bestellen.

Anzeige

Günstiger gibt es den LEGO Ornithopter auch bei Proshop und Amazon:

LEGO Icons 10327 / Dune Atreides Royal Ornithopter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.02.2024 18:00 Uhr

Anzeige

Dune Atreides Royal Ornithopter: Was ist im LEGO-Set enthalten?

Grundsätzlich ist der Ornithopter gerade für erwachsene LEGO- und „Dune“-Fans geeignet. Nicht nur, dass ihr das Flugzeug im Flug- oder Landemodus aufstellen könnt. Mittels der vielen Miniaturen könnt ihr eure Lieblingsszenen aus dem Film nachstellen und präsentieren. Wir verraten euch, was dieses LEGO-Set alles für euch bereithält:

insgesamt 1.369 LEGO-Bausteine

acht Miniaturen: Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncon Idaho und Baron Harkonnen

Miniatur vom Baron Harkonnen ist mit einem langen Mantel ausgestattet

ausklappbare Flügel

ausklappbares Fahrwerk

Anzeige

Inspiration für weitere coole Lego-Sets gefällig? Im Video haben unsere Kollegen bei familie.de ein paar Empfehlungen für euch:

Dune 2 - Trailer 2 Deutsch

Der LEGO-Ornithopter auch in Dune: Part Two

Ihr sucht nach einer richtigen Besonderheit für jemanden, der von der Welt rund um „Dune“ nicht genug bekommen kann? Der Ornithopter ist genau das richtige Geschenk – vor allem auch dann, wenn ihr gemeinsam etwas verschenken wollt. Zudem ist dieses Set perfekt für LEGO- und „Dune“-Fans geeignet. Die vielen Mini-Figuren sorgen für vielversprechende Möglichkeiten, den Ornithopter ganz den eigenen Wünschen nach in Szene zu setzen. Übrigens: Am 29. Februar 2024 erscheint mit „Dune: Part Two“ der zweite Spielfilm zum Wüstenplaneten von Denis Villeneuve in den deutschen Kinos. Dort wird der Ornithopter sicher wieder zu sehen sein. Ob weitere LEGO-Sets zum Dune-Universum erscheinen werden, bleibt abzuwarten. Zur Zeit ist noch nicht bekannt, ob es weitere LEGO-Produkte geben wird. Genug Inspiration gibt das Franchise allemal her: Der ikonische Sandwurm Shai-Hulud würde sich mit Sicherheit toll als LEGO-Modell abbilden lassen.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.