Duolingo Kosten: Was ist kostenlos und was sind Duolingo Super und Max?

Duolingo ist eine beliebte App, mit der man spielerisch neue Sprachen lernen kann. Doch was kostet Duolingo eigentlich und welche Funktionen sind kostenlos verfügbar?

Der Download und die Installation von Duolingo sind kostenlos. Ihr könnt viele Basis-Funktionen gratis nutzen. Lediglich wenn man sich für „Duolingo Max“ entscheidet, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement.

Was kostet Duolingo?

In der App kann man Englisch, Spanisch, Italienisch, und Französisch lernen. Ein Abonnement benötigt man nicht. Die Übungen stehen also kostenlos zur Verfügung. In der Gratis-Version wird die App durch Werbung finanziert. Ihr müsst also die eine oder andere Anzeige anschauen. Mit der kostenpflichtigen Duolingo-Super-Version schaltet man viele zusätzliche Features frei und blendet die Werbung aus. Die Kosten für Duolingo-Super richten sich danach, wie lange ihr den Premium-Dienst bucht. Dabei wählt ihr den entsprechenden Zeitraum bei der Buchung aus. Wenn ihr euch bereits zu Beginn entscheidet, Duolingo-Super länger zu nutzen, bezahlt ihr rechnerisch pro Monat weniger als in der monatlich kündbaren Variante. Das sind die Kosten für den Premium-Zugang:

1-Monats-Abo: 14,99 Euro

12-Monats-Abo: 70,99 Euro (umgerechnet 5,91 Euro pro Monat)

Daneben gibt es Duolingo-Super im Familien-Abo. Dort kann man sich den Zugang mit bis zu sechs Leuten teilen. Der Familienzugang ist nur im Jahres-Abo verfügbar und kostet 119,99 Euro für alle Nutzer zusammen. Das ergibt einen Monatspreis von 9,99 Euro. Schöpft man das Kontingent von 6 Leuten aus, bezahlt jeder 1,67 Euro im Monat.

Schließt ihr das Abonnement in der App auf dem Android-Smartphone oder iPhone ab, könnt ihr eine der im „Google Play Store“ beziehungsweise App-Store hinterlegten Zahlungsmethoden auswählen. Bei Abschluss im Browser steht die Kreditkarte als Zahlungsoption zur Verfügung.

Duolingo Max mit KI-gestützten Features

Bei Duolingo Max genießt ihr alle Vorteile von Super Duolingo und habt zusätzlich Zugang zu drei KI-gestützten Featuren. Dazu gehören:

Erklär mir meine Antwort: hilfreiche Tipps und Erklärungen

Rollenspiele: realitätsnahe Gespräche mit den Charakteren aus der App führen und in verschiedene Situationen eintauchen

Videocall mit Lilli: mit Lilli telefonieren und Fähigkeiten ein Gespräch zu führen ausbauen

Einige KI-Features stehen nicht in allen Sprachkursen zur Verfügung. Wenn dein Kurs Duolingo Max noch nicht unterstützt, kannst du trotzdem alle Vorteile von Super Duolingo nutzen.

Duolingo Super: Was bringt die Bezahl-Option?

In der Gratis-Version gibt es keine Einschränkung hinsichtlich der Lerninhalte oder Sprachen. Lediglich auf einige Features müsst ihr dann verzichten.

Das bekommen Super-Nutzer:

Keine Werbung

Download von Lerninhalten (Offline-Modus)

Durch unbegrenzte Herzen sind mehr Fehler erlaubt.

Tests zum Überspringen von Levels

Streak wiederherstellen, falls an einem Tag nicht gelernt wurde

Quizze zu Sprachkenntnissen und Fortschrittsabfrage

Ihr könnt Duolingo zunächst kostenlos nutzen und euch auch nachträglich für das Super-Abo entscheiden. So bucht man es:

Auf der Startübersicht findet man die Option „Laden“. Hier wählt man „Mehr erfahren“. Über den „Duolingo Super“-Banner erreicht man die Erklärung der Premium-Option. Wenn man den Anweisungen folgt, schließt man das Abonnement ab.

Die Super-Option kann man 2 Wochen lang gratis testen. So kann man untersuchen, ob man die Zusatzfunktionen benötigt.

