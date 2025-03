Durchschnitts-Schild an der Straße: Autofahrer können es ignorieren – warum es trotzdem wichtig ist

In der deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) gibt es ein paar hundert unterschiedliche Verkehrsschilder. Die meisten von euch werden wohl nicht die Bedeutung aller Zeichen kennen. Dazu zählt vermutlich auch das Durchschnitts-Schild an der Straße. Wir erklären euch, wozu es da ist.

Wer kennt das Straßenschild mit dem Durchschnitts-Zeichen?

Ist euch an einer Straße in Deutschland schon einmal ein kleines weißes Schild mit einem Durchschnitts-Zeichen und einer Zahl aufgefallen? Vielleicht habt ihr dann tatsächlich darüber nachgedacht, was es bedeuten könnte. Oder es war euch egal, da ihr es für unwichtig gehalten habt. Das ist es für die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer tatsächlich. Dennoch hat es einen wichtigen Nutzen.

Normalerweise kennen wir das runde Zeichen mit einem diagonalen Strich als Durchschnitts-Symbol. In diesem Fall steht es allerdings für den Durchmesser. Die Zahl gibt genau diesen in Millimetern an. Das Verkehrsschild steht somit für den Durchmesser eines Rohres.

Die Schilder in unserer Bilderstrecke sind einfach schlecht gemacht.

Konkret geht es um ein Rohr, das in einem Entwässerungsgraben entlang von Straßen verlegt ist. Das Straßenschild dient aber nicht nur dazu, dessen Größe anzugeben, sondern auch dessen Position. Man kann also sicher sein, dass überall dort, wo ein Schild steht, auch ein entsprechendes Rohr verlegt ist.

Wem nutzt das Straßenschild mit dem Durchschnitts-Zeichen?

Euch Verkehrsteilnehmern kann diese Information natürlich einigermaßen egal sein. Nicht aber denjenigen, die sich um die Instandhaltung der Straße kümmern. Das kann die Kommune, der Landkreis, das Bundesland oder der Bund sein. Deren Mitarbeiter wissen durch das Schild, dass sie an der entsprechenden Stelle kontrollieren müssen, ob ein Durchfluss gewährleistet ist.

Denn wenn die Entwässerung nicht gewährleistet ist, können die entsprechenden Straßen bei starken Regenfällen überflutet werden. Die Gefahr geht dabei nicht nur vom Wasser aus, sondern auch von Schmutz und Steinen, die so womöglich auf die Straße geschwemmt werden. Wir informieren euch außerdem über die Bedeutung von Verkehrszeichen 269 und von einem Schild, dass euch im Notfall hilft.

