Dyson-Alternative: Aldi verkauft Akku-Handstaubsauger zum Aktionspreis

Wenn ihr auf der Suche nach einem hochwertigen Handstaubsauger seid, euch aber die Modelle von Dyson zu teuer sind, dann findet ihr bei Aldi genau das Richtige: ein hochwertiges Gerät der Marke Dreame zum absoluten Schnäppchenpreis. Details findet ihr hier.

Akku-Handstaubsauger viel günstiger bei Aldi

Falls ihr schon länger auf der Suche nach einem Akku-Staubsauger seid, dann könnte dieses Angebot spannend für euch sein. Ihr bekommt den Dreame U10 bei Aldi gerade für nur 139 Euro inklusive Versand (Angebot bei Aldi ansehen). Regulär kostet der Staubsauger mindestens 149 Euro, somit bekommt ihr hier eine echt gute Ersparnis.

Dreame Vakuum-Staubsauger U10 Vakuum-Staubsauger mit bis zu 40 Minuten Laufzeit, 100 AW Saugleistung, 3 Saugmodi und abnehmbarer Batterie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2023 16:04 Uhr

Was man vor dem Kauf eines Akku-Staubsaugers wissen sollte, erfahrt ihr im GIGA-Video:

Was man vor dem Kauf von Akku-Staubsaugern wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

Was taugt der Dreame-Handstaubsauger?

Natürlich existieren auch preiswertere kabellose Handstaubsauger auf dem Markt. Doch häufig haben diese Nachteile wie unbequeme Handhabung aufgrund des hohen Gewichts, mangelnder Saugleistung oder zu geringer Akkulaufzeit. Dieses Modell allerdings scheint kaum von diesen Schwächen betroffen zu sein.

Allergiker werden diesen Sauger schätzen, da das integrierte Mehrkegel-Zyklonsystem dafür sorgt, dass selbst feinste Staubpartikel und Allergene im Gerät zurückgehalten und nicht in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Das Modell von Dreame kann zudem damit punkten, dass es über helle LEDs verfügt, die selbst schwer erkennbaren Staub und Dreck beim Saugen beleuchten. Mit nur 3,1 kg ist das Dreame-Gerät zudem relativ leicht und lässt sich komfortabel bedienen.

Das bestätigen auch die Kunden bei Amazon, die dem nahezu baugleichen V10 im Schnitt 4,2 von 5 Sterne bei über 600 Bewertungen für das Gerät vergeben. Der Staubsauger wird besonders für seine sehr gute Saugleistung gelobt. Er beseitigt sowohl Haare als auch groben Schmutz effektiv. Auch die Handhabung, einschließlich des leichten Entleerens des Schmutzbehälters, findet bei vielen Nutzern Anklang.

Der Akku ist wechselbar und kann schnell wieder aufgeladen werden. Dreame gibt an, dass der Akku bei voller Ladung bis zu 40 Minuten lang hält, was für einen kleineren Wohnraum völlig ausreichend ist. Allerdings könnte es knapp werden, wenn ihr ein Haus mit mehreren Stockwerken habt. In solchen Fällen empfiehlt es sich idealerweise, diese Akku-Staubsauger als Ergänzung zu einem herkömmlichen Staubsauger und/oder einem Saugroboter zu verwenden. Insgesamt handelt es sich um ein tolles Angebot, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Dreame Vakuum-Staubsauger U10 jetzt ab 139,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2023 16:04 Uhr

Ihr wollt lieber einen Saugroboter? Dann hat Aldi auch das passende Angebot für euch auf Lager:

