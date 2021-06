Besonders die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, auf hygienische Reinheit in der ganzen Wohnung zu achten. Die leistungsstarken Produkte von Dyson können einem dabei helfen, die Luft zu filtern und auch noch die staubigste Ecke der Wohnung gründlich zu reinigen. MediaMarkt hat viele der Produkte im Angebot und wir haben uns mal umgesehen, welche dabei die besten sind.

Dyson-Produkte bei MediaMarkt

Dyson ist eine der führenden Marken für Staubsauger, Ventilatoren und Luftreiniger. Mit seinen innovativen Technologien und leistungsstarken Motoren sind sie bei Kunde sehr beliebt. Auch bei der Stiftung Warentest sind die Produkte immer ganz weit vorne. Wir haben uns im Onlineshop des Elektronikfachmarktes MediaMarkt umgesehen und die besten Dyson-Produkte für euch zusammengefasst.

Die besten Dyson-Angebote auf einen Blick

Dyson Turmventilator

Der Dyson 300912-01 AM 07 Turmventilator ist bei MediaMarkt aktuell für nur 329,99 Euro im Angebot (statt 399 Euro UVP) und kommt ohne rotierende Blätter aus, was für ein sehr stylisches Design sorgt. Die kühlende Wirkung wird dadurch erzeugt, dass Luft durch einen Schlitz im Inneren des Luftrings zu einem kühlenden Luftstrahl beschleunigt wird. Er ist dabei 60 Prozent leiser als das Vorgängermodell und kann durch eine Fernbedienung gesteuert werden.

Turmventilator von Dyson bei MediaMarkt ansehen

Dyson Luftreiniger

Der Dyson Luftreiniger entfernt laut Hersteller automatisch Gase und bis zu 99,95 % der Allergene und Schadstoffe aus der Luft. wie z.B. Bakterien und Viren durch einen integrierten HEPA-Aktivkohlefilter. Zusätzlich zur filternden Wirkung fungiert er praktischerweise auch als Ventilator im Sommer. Das 2-in-1-Gerät kostet bei MediaMarkt aktuell nur 419,99 Euro.

Luftreiniger von Dyson bei MediaMarkt ansehen

Dyson Omni-Glide Akkusauger

Der Dyson Omni-Glide Akkusauger mit Stiel ist bei MediaMarkt aktuell für nur 399 Euro zu haben und kommt mit einer 360° beweglichen Bodendüse daher, die mühelos in alle Richtungen gleitet. Der kleine, leistungsstarke Motor läuft mit bis zu 105.000 Umdrehungen die Minute und erzeugt dadurch eine hohe Saugkraft auf Hartböden. Inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion, in die der Akkusauger nach der Benutzung einfach eingehakt und aufgeladen werden kann. Der Hersteller verspricht 20 Minuten konstant hohe Leistung nach dem Aufladen. Der Akkusauger kann durch einen Klick in einen Handstaubsauger verwandelt werden.

Dyson Omni-Glide bei MediaMarkt ansehen

Dyson Supersonic Haartrockner

Dieser innovative Föhn von Dyson trocknet die Haare ohne extreme Hitze durch einen raffinierten Luftstrom. Das ist besonders schonend und schützt vor allem durch den integrierten Temperatursensor den natürlichen Glanz der Haare. Trotz des leistungsstarken Motors (1.600 Watt) ist er dabei sehr leise und die Oberflächen bleiben immer angenehm kühl. Im Lieferumfang enthalten sind magnetische Aufsätze, die man sehr leicht austauschen und drehen kann. Der Supersonic von Dyson ist der Porsche unter den Haartrocknern und kostet dementsprechend ein wenig mehr als gewöhnliche Föhne. Bei MediaMarkt gerade für nur 399 Euro im Angebot.

Dyson Supersonic Haartrockner bei MediaMarkt ansehen

Weitere Produkte von Dyson

Aber auch viele weitere Produkte von Dyson gibt es im Onlineshop von MediaMarkt zu finden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).