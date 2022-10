Seid ihr auf der Suche nach einem Elektroauto und wollt euch keine Gedanken um Dinge wie Versicherung, Verschleiß, Wartung und Zulassung machen? Dann solltet ihr euch diesen Deal von Finn nicht entgehen lassen: Gerade bekommt ihr das Tesla Model 3 im Auto-Abo zu einem günstigen monatlichen Fixpreis. Hier bekommt ihr alle Details.

Tesla abonnieren: bis auf Laden alles inklusive

Wenn ihr auf der Suche nach einer Mittelklasse-Limousine seid und gerade nur noch auf ein gutes Angebot wartet, solltet ihr bei Finn vorbeischauen. Dort gibt es das Tesla Model 3 Long Range (AWD) im Auto-Abo mit maximal 12.000 Kilometern im Jahr für einen monatlichen Preis von 699 Euro (Angebot bei Finn anschauen). Das Auto-Abo läuft 12 Monate und beinhaltet alle Kosten bis auf das Aufladen des Fahrzeugs. Das Besondere bei diesem Angebot: Der Wagen ist bereits im Oktober verfügbar und wird euch sogar bequem nach Hause geliefert. Die Einsteiger-Variante mit Standard-Reichweite bekommt ihr sogar bereits für 649 Euro im Monat.

Auto-Abo: Das Model 3 auf einen Blick

Das Tesla Model 3 ist als Mittelklasse-Limousine konzipiert, die ein breites Publikum anspricht und auch für Normalverdiener bezahlbar ist. Tesla spricht von einem „abgasfreien, sportlichen Fahrzeug mit großer Reichweite“. Die Kunden will man mit „fortschrittlicher Technik, die einen hohen Alltagsnutzen bietet“, locken. Dieses Konzept scheinen aufzugehen, schließlich konnte Tesla 2021 mehr als 140.000 Model 3 allein in Europa absetzen und damit die Spitze der Elektrofahrzeug-Neuzulassungen erobern. Als Star in der E-Mittelklasse punktet das Model 3 mit minimalistischem Design, viel Komfort und hoher Reichweite.



Die Reichweite hängt, wie bei allen Autos, maßgeblich von der Fahrweise ab – allerdings spielt das Model 3 durch den verbauten 82 kWh-Akku mit 602 km nach WLTP ganz vorne mit. Damit ist das Auto durchaus auch für regelmäßige und lange Reisen auf der Autobahn auch gut ohne zusätzliches Laden geeignet. Sollte der Akku dann doch mal komplett leer sein, könnt das Fahrzeug – eine passende Ladesäule vorausgesetzt – auch besonders schnell mit bis zu 250 kW wieder aufladen. Das Aufladen des Akkus von 10 bis 80 Prozent dauert dann ca. 27 Minuten.

Antrieb: Elektro (Allrad)

Getriebe: Automatik

Karosserie: 5-türig

Leistung: 366 kW (498 PS)

Reichweite: 602 km (WLTP) mit 82 kWh-Akku

Listenpreis: 54.910 Euro

Verfügbar ab dem 23.10.2022



Tesla 3 fährt selbstständig (Herstellervideo)

Elektroauto abonnieren: Kostenrechnung

Kosten des reinen Abos:

Monatlicher Preis: 12 × 649 Euro

Bereitstellungskosten: 0 Euro

Gesamtkosten nach 12 Monaten: 7.788 Euro

Folgende Kosten kommen außerdem auf euch zu:

Mit den reinen Abo-Kosten ist es noch nicht getan. Im Vertrag selbst sind die Kosten für die Kfz-Steuern, Versicherung, Wartung, GEZ, gewöhnlichen Verschleiß, die Hauptuntersuchung und die Zulassung enthalten. Nur das Aufladen des Fahrzeugs müsst ihr selber bezahlen. Wer die Inklusiv-Kilometer überschreitet, zahlt noch 0,21 Euro pro Zusatzkilometer. Außerdem fällt bei Rückgabe eine Gebühr von 199 Euro für die Abholung an, wenn ihr das Fahrzeug nicht an einem bestimmten Standort abliefert.

