E-Autos und Leasing werden immer beliebter. Vor allem im städtischen Raum sieht man die stillen Flitzer immer häufiger. Wer sich für E-Autos und vor allem Privat-Leasing interessiert, wird hier fündig, denn wir stellen euch einige der aktuell besten E-Auto-Leasing-Deals vor.

Steigende Spritpreise machen vielen Deutschen bereits seit einiger Zeit zu schaffen. Wer auch in Zukunft weiter ein Auto unterhalten möchte oder muss, könnte den Blick Richtung E-Auto lenken. Zwar steigen zeitgleich auch die Strompreise, eventuell ist ein E-Auto am Ende aber doch günstiger. Das hängt natürlich besonders vom eigenen Verbrauch und dem Fahrverhalten ab. Wir stellen euch einige elektrische Flitzer vor, die einen guten Leasingfaktor haben und so über die Leasingzeit besonders günstig sind. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob Leasing von Elektro-Autos für euch in Frage kommt schaut auch ruhig in unseren Artikel zu E-Auto-Leasing rein.

Privat-Leasing: Opel Corsa E Elektro (136PS) für 149 Euro im Monat

Beim Opel Corsa E handelt es sich um einen Kleinwagen, der sich vor allem gut als Stadtauto eignet. Das macht sich auch in der Reichweite bemerkbar. Mit integrierten 5.000 km pro Jahr ist dieses Angebot wirklich nur für Wenigfahrer und Statdtfahrer geeignet. Wir erinnern uns: Der durchschnittliche deutsche Autofahrer legt im Jahr ca. 11.000 km in seinem fahrenden Gefährt zurück. Fast nur in Großstädten ist die Jahresstrecke kürzer. Wer beim Opel Corsa E auf 10.000 km upgraden möchte kann dies tun, die Grundmonatsrate erhöht sich dann jedoch auf 163 Euro. Ansonsten ist der kleine Flitzer mit 136 PS dynamisch unterwegs und kommt mit einer Ladung laut ADAC bis zu 280 km weit (Test beim ADAC ansehen).

Reichweite Bis zu 5.000 km/Jahr Laufzeit 36 Monate Monatsrate 149 Euro Zusatzkosten 995 Euro Überführung Anzahlung 0 Gesamtbetrag 6.359 Euro Rechnerischer Monatsbeitrag 176,64 Euro Leasing-Faktor 0,47

E-Auto leasen: Fiat 500 e Icon für 159€ mtl.

Auch beim Fiat 500 e Icon handelt es sich um einen Kleinwagen, der sich gut als Stadtauto eignet. Mit im Leasing integrierten 11.000 km pro Jahr ist dieses Angebot aber nicht nur für Stadtfahrer, sondern auch für Mehrfahrer geeignet. Wer viel unterwegs ist oder kürzere Stecken pendelt wird mit 11.000 km im Jahr gut zurechtkommen. Mit einer Ladung kommt der Fiat bis zu 300 km weit und kann dank Schnellladung sogar innerhalb von 30 min aufgeladen werden.

Reichweite Bis zu 11.000 km/Jahr Laufzeit 13 Monate Monatsrate 159 Euro Zusatzkosten 0 Anzahlung 0 Gesamtbetrag 2.067 Euro Rechnerischer Monatsbeitrag 159 Euro Leasing-Faktor 0,52

Renault Megane E-TECH im 10.000 KM Leasing-Vertrag

Wer es etwas größer möchte, wird eventuell mit der Kompaktklasse von Renault warm. Der Renault Megane E-Tech ist ein 5-Türer und kommt laut Hersteller mit einer Ladung bis zu 300 km weit. Im Leasing sind 10.000 km pro Kahr integriert, alles darüber gibt einen Aufpreis. Mit 10.000 km im Jahr sind aber die meisten Stadt- und Landfahrer grundsätzlich gut abgedeckt. Zu beachten ist, dass dieses Modell für Vorbesteller ist und somit erst in 6 Monaten lieferbar sein wird.

Reichweite Bis zu 10.000 km/Jahr Laufzeit 24 Monate Monatsrate 159 Euro Zusatzkosten 1.154 Euro für Überführung und Anmeldung Anzahlung 0 Gesamtbetrag 2.067 Euro Rechnerischer Monatsbeitrag 207,08 Euro Leasing-Faktor 0,52

