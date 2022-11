Das E-Bike Cowboy 3 gibt es im Rahmen der Black Week gerade mit einem satten Rabatt. Eigentlich sollen für das Elektrofahrrad 2.290 Euro auf den Tisch gelegt werden, doch jetzt steht es 45 Prozent günstiger bereit. Einen kleinen Haken hat die Sache dann aber doch.

Cowboy 3: E-Bike für 1.190 Euro zu haben

Mit dem Cowboy 3 hat der Hersteller ein besonderes E-Bike für die Stadt im Programm, das mit seinen 2.290 Euro aber sicher nicht zu den günstigsten Elektrofahrrädern gehört. Gerade deshalb lohnt sich ein Blick auf die neue Aktion, bei der Kunden bis zu 45 Prozent im Vergleich zum Originalpreis sparen können. Das Cowboy 3 ist so schon für 1.190 Euro zu bekommen.

Bei dem Black-Week-Angebot erhalten Kunden ihr E-Bike nicht sofort. Wer mit einer Lieferung im April 2022 einverstanden ist, zahlt die erwähnten 1.190 Euro. Bei einer Ankunft des Pakets im März fallen 1.290 Euro an, im Februar sind es 1.390 Euro. Falls das Cowboy 3 schon im Januar 2022 gefahren werden muss, zahlen Kunden gerade 1.490 Euro. Hinzu kommen in jedem Fall noch Versandkosten in Höhe von 75 Euro. Das Angebot gilt ab sofort und endet am 30. November.

Das halten wir vom Cowboy 3:

E-Bikes und Pedelecs: Das kann das Cowboy 3 Abonniere uns

auf YouTube

Cowboy 3: E-Bike mit bis zu 70 km Reichweite

Der Akku des Cowboy 3 kommt auf eine Leistung von 360 Wh, die laut Hersteller für eine Reichweite von bis zu 70 km sorgen soll. Aufgeladen ist die herausnehmbare Lithium-Ionen-Batterie nach 3,5 Stunden. Der von Cowboy hergestellte Motor bietet 250 Watt und sorgt für eine unterstützende Fahrt mit bis zu 25 km/h. Eine Gangschaltung gibt es nicht.

Das Cowboy 3 ist für Personen mit einer Körpergröße zwischen 170 und 195 cm geeignet. Wichtig ist der Hinweis, dass das zulässige Gesamtgewicht des E-Bikes bei 110 kg liegt, inklusive des Fahrrades selbst, das bereits 18,2 kg auf die Waage bringt (Quelle: Cowboy).

Kunden haben die Wahl zwischen einer weißen und einer schwarzen Variante. Bei beiden sind vorne und hinten LED-Lichter zu finden. Hinzu kommt eine App, die unter anderem das Fahrrad entsperrt, wenn sich der Besitzer in der Nähe befindet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.