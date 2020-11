Der Winter ist die perfekte Zeit, um sich ein neues Pedelec zu kaufen. In Kombination mit dem anstehenden Black Friday ergeben sich unglaublich gute Preise für elektrifizierte Fahrräder, die sogar neueste Technologien besitzen. GIGA hat die besten Deals für euch zusammengefasst.

E-Bike mit ABS zum Black Friday im Angebot

Beginnen wir direkt mit einem Highlight. Im Radwelt-Shop gibt es nämlich ein Pedelec im Angebot, das mit einem Bosch-ABS-System ausgestattet ist. Dieses verhindert, dass das Vorderrad blockiert und man bei starkem Bremsen in eine brenzlige Situation kommt. Das Pegasus Savona EVO 10 ABS gibt es mit verschiedenen Rahmen und Größen für 2.999 Euro. Der 500-Wh-Akku ist im Rahmen integriert und fällt dadurch nicht auf.

Am Lenker sieht man den ABS-Kasten und man hat durch dieses System zwei Displays am Lenker. Als Antrieb kommt ein Bosch Performance Line CX mit maximal 75 Nm zum Einsatz, der für eine Reichweite von bis zu 140 km reicht. Hydraulische Magura-Scheibenbremsen und die Shimano-Deore-Schaltung verraten bereits, das bei den Komponenten nicht gespart wurde. Statt 4.099 Euro muss man aktuell nur 2.999 Euro zahlen. Es fallen keine Versandkosten an.

Wie dieses ABS-System funktioniert, wird im nachfolgenden Video vorgeführt:

Auf der Seite gibt es zudem noch weitere Angebote für Zubehör wie Helme, Schlösser und mehr. Schaut einfach auf dieser Sonderseite vorbei, wo alle Angebote zusammengefasst sind.

Weitere Angebote bei Fahrrad-XXL zum Black Friday

Der große und bekannte Händler Fahrrad-XXL hat zum Black Friday auch einige Pedelecs und E-MTBs im Preis reduziert. Besonders beliebt sind Modelle von Haibike, die sowieso schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen und jetzt noch einmal günstiger angeboten werden. Es stehen verschiedene Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke zur Verfügung.

Das war nur eine sehr kleine Auswahl an Pedelecs, die Fahrrad-XXL im Angebot hat. Insgesamt sind es über 1.000 Modelle, die reduziert sind. Ihr müsst also selbst mal auf dieser Sonderseite schauen, was es da noch so schönes im Angebot gibt. Neben Fahrrad-XXL gibt es auch einen großen Ausverkauf bei Elektrofahrrad-Einfach.de. Der Winter ist genau die richtige Zeit, um sich ein gutes Pedelec zum günstigen Preis für die kommende Saison zu kaufen.