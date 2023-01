Beim Versuch, sich in der „eBay Kleinanzeigen“-App einzuloggen oder Nachrichten abzurufen, kann hin und wieder die Meldung „Es gibt ein technisches Problem“ erscheinen. Manchmal wird in der App auch ein „Netzwerkfehler“ angezeigt. Kann man gegen diese Störung etwas tun?

ebay Kleinanzeigen Facts

Die komplette Meldung lautet „Es gibt ein technisches Problem, welches derzeit behoben wird. Ein App-Update ist nicht erforderlich“. In dem Fall kann man die Kleinanzeigen-App zwar öffnen, sich allerdings nicht anmelden und auch keine Nachrichten lesen oder beantworten. Ist eBay Kleinanzeigen down oder ist man nur selbst von einer Störung betroffen?

Manchmal sich auch Meldungen von Nutzern, die nicht auf ihr eBay-Kleinanzeigen-Konto zugreifen können und stattdessen eine Meldung erscheint, wonach der „Zugang gesperrt“ sei. Der Dienst ist in dem Fall bei vielen Betroffenen down. Seid ihr betroffen und könnt die Kleinanzeigen-App nicht nutzen, müsst ihr abwarten, bis die Störung behoben wurde. Falls die App in dem Fall bei euch also nicht funktioniert, seid ihr nicht alleine. Das Konto ist in den meisten Fällen nicht tatsächlich gesperrt. Ihr könnt in dem Fall aber lediglich versuchen, den Dienst über ein anderes Gerät, zum Beispiel den PC anstelle der App auf dem Handy aufzurufen, bis das Problem auf Seiten des Anbieters behoben wird.

Bilderstrecke starten (72 Bilder) Diese 71 Leute wollten eigentlich nur ihren Spiegel verkaufen (NSFW)

eBay Kleinanzeigen: „Zugang gesperrt“ – was tun?

Viele Nutzer sehen beim Versuch, sich in die Kleinanzeigen-App einzuloggen, folgende Fehlermeldung:

„Zugang gesperrt: Zum Zweck der Betrugsprävention schließen wir bestimmte IP-Bereiche von der Nutzung von eBay Kleinanzeigen aus. In der Regel besteht eine solche Sperre nur vorübergehend. Bitte versuche es einfach später erneut. Derweil kannst du vielleicht mit einem anderen Endgerät auf eBay Kleinanzeigen zugreifen.“

Warum man genau gesperrt wurde, geht aus der Meldung nicht hervor. Möglich ist ein technisches Problem beim Anbieter, dass den IP-Bereich zu „großzügig“ erfasst und Nutzer ohne Grund aussperrt. Falls ihr über ein VPN auf das Portal zugreifen wollt, solltet ihr es deaktivieren. Versucht auch, euch über ein anderes Gerät in euren Account einzuloggen. Falls nichts hilft, wartet einige Zeit ab. Möglicherweise löst sich das Problem von alleine.

eBay Kleinanzeigen: „Es gibt ein technisches Problem“ – Lösungen & Hilfe.

Eine eindeutige Lösung gibt es für das Problem leider nicht. Falls bei euch in der eBay-Kleinanzeigen-App ein „technisches Problem“ angezeigt wird, versucht Folgendes:

Möglicherweise ist euer Smartphone nicht mit dem Internet verbunden . Stellt daher sicher, dass ihr online seid. Schaltet das Handy gegebenenfalls kurz in den Flugmodus und stellt alle Verbindungen wieder her.

. Stellt daher sicher, dass ihr online seid. Schaltet das Handy gegebenenfalls kurz in den Flugmodus und stellt alle Verbindungen wieder her. Auch ein Geräteneustart kann helfen, Login-Probleme zu beseitigen.

kann helfen, Login-Probleme zu beseitigen. Habt ihr einen Laptop oder PC in der Nähe, versucht euch im Browser einzuloggen. Vielleicht ist die Störung nur auf die App beschränkt.

So sieht der Fehler in der Kleinanzeigen-App aus. Manchmal kann man ihn selbst beheben (Bildquelle: eBay Kleinanzeigen für Android / GIGA)

Bei anhaltenden Problemen mit der App solltet ihr den Cache und die Daten der App löschen.

Auch eine Neuinstallation kann helfen, wenn ihr euch nicht einloggen, keine Nachrichten lesen oder Angebote erstellen könnt.

Nicht nur bei eBay Kleinanzeigen – so spart ihr beim Online-Shopping:

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

eBay Kleinanzeigen down? Was tun bei Störungen?

Taucht die Meldung „Es gibt ein technisches Problem, welches derzeit behoben wird“ in der eBay-Kleinanzeigen-App auf, könnt ihr oft selbst gar nichts ausrichten. Stattdessen müsst ihr einige Zeit warten, bis das Problem auf Seiten des Anbieters behoben wird.

Hin und wieder kommt es zu Störungen bei „eBay Kleinanzeigen“, durch die man die Plattform zeitweise nicht benutzen kann. Meist ist das dann nicht nur für euch, sondern für alle Nutzer gleichzeitig der Fall. Falls die App bei euch nicht funktionieren will, werft einen Blick auf den offiziellen Twitter-Kanal von eBay Kleinanzeigen. Meist wird hier auf größere technische Probleme hingewiesen. Manchmal bekommt man hier auch direkt Hilfe. Schickt eine private Nachricht an das Social-Media-Team und beschreibt euer Problem.

Daneben gibt es im Webangebot von eBay Kleinanzeigen einige Beschreibungen für gängige Probleme. Wir erklären euch, wie ihr Hilfe erhaltet.

Skyrim-Experten-Quiz: Seid ihr ein echter Himmelsrand-Kenner?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.