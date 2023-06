Für drei der beliebtesten Teile der „Grand Theft Auto“-Reihe hat Rockstar ein Remaster herausgebracht, das sie sich hätten sparen können, denn ein YouTuber zeigt, was in einer Woche Arbeit möglich ist.

Rockstar veröffentlichte am 11. November 2021 die Remastered Version der „GTA: The Trilogy – The Definitive Edition“ für PC, Xbox, PlayStation und Switch und wollte mit der Unreal Engine 4 die Fans mit grafischen Neuerungen und dem Beibehalten des klassischen Stils beeindrucken. In der Trilogie sind GTA: Vice City, GTA 3 und GTA: San Andreas enthalten. Leider ist es Rockstar nicht gelungen, ihre Zielgruppe zu beglücken und hat einige Content Creator dazu motiviert, die Initiative zu ergreifen und Rockstar zu zeigen, was sie besser machen können.

Schaut euch an, was der YouTuber 12th Hour aus der klassischen Grove Street in nur einer Woche geleistet hat! Seine Version von GTA: San Andreas ist so detailreich, dass es sogar GTA V in den Schatten stellt:

Warum musste die Remastered Edition her?

Die Neuauflage der Definitive Edition bringt neue Kinderkrankheiten ins Gameplay mit. Angefangen mit den Charakter-Designs, bei dem der Kopf von CJ, dem Hauptcharakter von San Andreas, viel zu klein erscheint, über unvollendete, abrupte Animationen im Straßenverkehr, bis hin zu technischen Mängeln, an denen sogar eine High-End-Grafikkarte zu knabbern hat. All das gibt der Neuauflage ein unvollendetes Gefühl. Warum also hatte es die „Grove Street“-Abteilung, das Team für die wichtigsten Vorgänger der gesamten GTA-Geschichte, so eilig?

Es waren nicht die ästhetischen oder technischen Gründe, die zum Überarbeiten der klassischen Versionen führten, sondern etwa rechtliche. Daten im Quellcode und abgelaufene Lizenzen für beispielsweise Musikstücke seien der Hauptgrund gewesen. Im selben Atemzug hat Rockstar beschlossen, die drei Teile etwas „aufzupeppen“.

Rockstar hält Versprechen ein: Was in Teasern und Trailern gezeigt wird, ist auch technisch umgesetzt worden. So sind im Inneren der Gebäude die Räumlichkeiten im richtigen Verhältnis nachgebildet und Echtzeit-generierte Schatten von Explosionen sind eine Neuerung, die es in GTA V beispielsweise nicht gibt. Auch im dritten Teil der GTA-Trilogie findet sich nun eine In-Game-Map, die man zuvor nicht öffnen konnte und Missionen müssen nicht beim Auftraggeber persönlich erneuert werden, das Menü dafür wurde angepasst.

In allen drei Teilen gibt es eine erhöhte Sichtweite, die besonders auf kleineren Karten spürbar ist. Aber auch viele weitere Änderungen wurden vorgenommen, unter anderem dass die Funktion zum Ducken und in die Hocke gehen herausgenommen wurde, was bei einigen Fans Verwirrung stiftete.

Sind die Klassiker der GTA-Trilogie noch erhältlich?

Rockstar gibt an, am 1. Juli 2022 neue Richtlinien zu veranlassen: Wer die klassische Version von GTA: Vice City, GTA 3 oder GTA: San Andreas im Rockstar Store vor dem 1. Juli gekauft hat, dem bleibt diese Version erhalten. Falls sie über Steam, dem Epic Games Store oder anderen Shops erworben wurde, gibt es hier die schlechte Nachricht: Rockstar hat diese aus juristischen Gründen aus dem Verkauf gezogen und unspielbar gemacht.

