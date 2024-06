EcoFlow verkauft gigantischen Akku-Speicher für Balkonkraftwerke zum halben Preis

Wenn ihr bereits ein Balkonkraftwerk besitzt und dieses um einen Akku-Speicher erweitern wollt, dann solltet ihr euch das Angebot von EcoFlow anschauen. Erst kürzlich wurde der neue wasserdichte Speicher mit Heizfunktion und einer Kapazität von 5 kWh vorgestellt. Aktuell bekommt ihr diesen mit dem PowerStream-Wechselrichter für weniger als die Hälfte.

EcoFlow verkauft neuen 5-kWh-Speicher viel günstiger

EcoFlow PowerStream gehört für mich bis heute zu einem der besten Balkonkraftwerk-Systeme, die es auf dem Markt gibt. Vor einiger Zeit hat das Unternehmen passend zum Wechselrichter neue Batterien in verschiedenen Kapazitäten vorgestellt. Diese zeichnen sich durch ein wasserdichtes Design und eine Heizfunktion aus. Ihr könnt sie also einfach draußen nutzen. Aktuell bekommt ihr den eigentlich über 4.000 Euro teuren 5-kWh-Akku mit PowerStream-Wechselrichter für 1.989 Euro (bei EcoFlow anschauen). Versandkosten fallen keine an.

Aktuell bekommt ihr den riesigen EcoFlow-Speicher mit PowerStream zum Schnäppchenpreis. (Bildquelle: EcoFlow)

Ihr könnt auch aus verschiedenen Sets wählen, wenn ihr doch lieber nur einen 1-kWh- oder 2-kWh-Akku haben wollt. Oder wenn ihr noch kein Balkonkraftwerk habt, dann bekommt ihr auch die passenden Solarmodule günstig dazu. So könnt ihr euch euer System individuell aufbauen. Und keine Sorge, der 600-Watt-Wechselrichter kann per Software-Update auf 800 Watt aktualisiert werden. Ich habe selbst das ganz alte Modell im Einsatz und das Update erhalten. Alternativ könnt ihr auch bei Amazon zuschlagen:

EcoFlow PowerStream mit 5-kWh-Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2024 15:07 Uhr

EcoFlow PowerStream mit Shelly oder smarten Steckdosen kompatibel

Das Besondere an PowerStream war schon immer das Zusammenspiel mit smarten Steckdosen. Die könnt ihr aktuell günstiger bei Amazon kaufen (bei Amazon anschauen). Nutzt ihr diese Steckdose an eurem Fernseher, PC oder der Waschmaschine, dann wird der Energiebedarf direkt an PowerStream geschickt und aus dem Speicher so viel Energie zur Verfügung gestellt, wie gerade gebraucht wird. Das habe ich viele Monate genutzt.

EcoFlow Smart Plug Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2024 14:40 Uhr

Habt ihr ein Haus, eine Eigentumswohnung oder einen netten Vermieter, und der lässt euch einen Shelly 3EM verbauen und damit verbinden, dann könnt ihr den Energiebedarf des ganzen Hausnetzes erfassen und an PowerStream übertragen. So kann wirklich jeglicher Stromverbrauch gemessen und aus dem Speicher geholt werden. Das funktioniert auch wunderbar, denn darauf bin ich mittlerweile umgestiegen. So ein Gerät kostet auch nicht die Welt (bei Amazon anschauen). Ihr braucht für die Installation nur eine Elektrofachkraft.

Shelly 3EM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.06.2024 13:59 Uhr

