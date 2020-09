Bildquelle: Edeka

Wer aktuell auf der Suche nach einer neuen Prepaid-Karte ist, der sollte bei Edeka reinschauen. Dort gibt es für kurze Zeit zusätzliches LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz kostenlos dazu. GIGA hat die Details für euch.

Edeka schenkt Kunden 10 GB LTE-Datenvolumen

Bei Edeka bekommt man nicht nur eine Jahresflat als Prepaid-Karte im Telekom-Netz, sondern für kurze Zeit auch 10 GB LTE-Datenvolumen kostenlos für neue Kunden. Wer sich jetzt eine Edeka-Smart-Karte kauft und diese bis zum 13. September 2020 freischaltet, erhält das Datengeschenk. Ihr müsst dazu einfach nur die Karte kaufen, freischalten und bis zum oben genannten Datum eine SMS mit dem Kennwort DATENGESCHENK an die 27200 schicken. Daraufhin erhaltet ihr kostenlos per SMS einen Datenvoucher für 10 GB LTE-Datenvolumen. Dieser ist 28 Tagen gültig. Das zusätzliche LTE-Datenvolumen wird zuerst verbraucht.

Zum Angebot bei Edeka

Die Aktion von Edeka gilt in allen drei Tarifen, wo man ein bestimmtes LTE-Datenvolumen zur Verfügung hat. Bei der Prepaid-Flat ohne Datenlimit macht das natürlich keinen Sinn, da man dort sowieso unendlich viel Datenvolumen zur Verfügung hat. Genutzt werden kann das zusätzliche Datenvolumen im Telekom-Netz und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Ihr könnt also, wenn es das Netz bei euch zulässt, mit bis zu 300 MBit/s surfen und seid durch die Prepaid-Karte nicht an einen Vertrag gebunden. Die Aktion lohnt sich beispielsweise auch, wenn man eine kurze Zeit überbrücken will, weil man beispielsweise auf einen besseren Vertrag wartet. Man muss in jedem Fall keine Kompromisse beim Netz eingehen. Wer seine Rufnummer mitnimmt, erhält zusätzlich 10 Euro. Zum Geburtstag gibt es jedes Jahr automatisch 5 Euro Guthaben.

Zum Angebot bei Edeka

Das solltet ihr wissen:

Für wen lohnt sich diese Prepaid-Karte von Edeka?

Im Grunde für alle, die das Telekom-Netz nutzen, aber keinen Vertrag für 24 Monate abschließen wollen. Die Prepaid-Karte ist zwar etwas teurer im Vergleich zu Aldi oder Lidl aber man hat halt das Telekom-Netz ohne Geschwindigkeitsbegrenzung zur Verfügung. Die 10 GB zusätzliches LTE-Datenvolumen sind natürlich auch ein netter Anreiz.