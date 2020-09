Bildquelle: Edeka

Ihr wollt euch weder an einen Vertrag binden noch beim Mobilfunknetz Kompromisse eingehen und trotzdem unbegrenztes LTE-Datenvolumen verwenden? Dann gibt es bei Edeka jetzt den passenden Prepaid-Tarif für euch – der aber seinen Preis hat.

Edeka bietet Prepaid-Tarif ohne Datenlimit an

Verträge mit unlimitiertem LTE-Datenvolumen gibt es mittlerweile einige in Deutschland. Man muss da aber nicht nur sehr viel Geld pro Monat zahlen, sondern sich auch 24 Monate dran binden. Das passt nicht jedem, besonders dann, wenn man nur eine kürzere Durststrecke überwinden möchte. Genau da kommt Edeka ins Spiel. Der Händler bietet nämlich mit dem „kombi MAX“ einen Prepaid-Tarif an, in dem man unlimitiert im LTE-Netz der Telekom surfen kann. Ihr könnt also ohne irgendwelche Begrenzungen oder Einschnitte bei der Geschwindigkeit mobil surfen. Die maximale Geschwindigkeit von 300 MBit/s steht euch zur Verfügung, wenn es das Netz zulässt.

Günstig ist der Spaß natürlich nicht. Für vier Wochen muss man stolze 92,56 Euro bezahlen. Normalerweise wären es 94,95 Euro. Durch die Anpassung der Mehrwertsteuer kann man aktuell aber etwas sparen. Ihr bekommt für den Preis nicht nur unlimitiertes LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern auch eine Telefon- und SMS-Flat. Zudem stehen euch die Hotspots der Telekom zur Verfügung. Bei der Einrichtung bekommt ihr 100 Euro Startguthaben. Euch bleiben also noch knapp über 7 Euro übrig.

Für wen lohnt sich dieser Prepaid-Tarif?

Im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa kosten unlimitierte Tarife in Deutschland ein kleines Vermögen. Der Prepaid-Tarif von Edeka ist natürlich keine Ausnahme. Wer dauerhaft einen unlimitierten Tarif benötigt, sollte lieber einen Vertrag abschließen. Will man aber nur einen kurzen Zeitraum überbrücken, dann ist so ein Prepaid-Angebot genau die richtige Wahl – zumal man hier im LTE-Netz der Telekom unterwegs ist.