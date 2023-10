Ein Muss für die PS5: 100-Euro-Zubehör beseitigt einen der größten Kritikpunkte

Der geringe interne Speicher der PS5 ist vielen Spielern ein Dorn im Auge. Ein Glück lässt sich dieser ganz einfach über den Einbau einer passenden SSD erweitern. Ein Modell mit 2 TB Speicher ist im Rahmen der Prime Deal Days besonders günstig zu haben.

Günstige PS5-SSDs: Die besten Angebote fürs Speicher-Upgrade

Seit Kurzem können PS5-Spieler endlich den internen Konsolenspeicher durch den Einbau einer M.2-SSD erweitern. Doch nicht alle Modelle von Samsung, Crucial und Co. sind auch mit der PS5 kompatibel. Zudem gibt es zahlreiche Speicherriegel, die zwar problemlos in der PS5 laufen, dafür aber unfassbar teuer sind. Doch welche SSDs sind gerade gut, günstig und lassen sich in Sonys Next-Gen-Konsole einbauen?

Hier eine Auflistung der kompatiblen SSDs, die gerade im Angebot sind oder sowieso schon ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten:

Samsung 980 Pro (1 TB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 14:51 Uhr

Wie ihr den schnellen Speicher nach dem Kauf in eure PlayStation 5 einbaut, erklären wir euch Schritt für Schritt im Video:

Mehr Speicher für die PS5: So einfach geht's – TECHtipp

auf YouTube

Perfektes Zubehör: Der Kühlkörper für die SSD

Damit eure neue SSD in der PS5 stets ihre volle Leistung erreichen kann, ist es ratsam, einen passenden Kühlkörper auf dem Speicher anzubringen.

Dabei handelt es sich um eine kleine Metallkonstruktion, die ihr kurzerhand auf eure SSD klebt. Die Wärme kann auf diese Weise besser an die Umgebung abgegeben werden, eure SSD bleibt kühl und schnell.

be quiet! M.2 SSD-Kühler MC1 Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 10.10.2023 12:45 Uhr

Thermal Grizzly M.2-Thermal-Passivkühler für SSDs (2280), beidseitig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2023 12:38 Uhr

Beim Kauf des Kühlkörpers solltet ihr darauf achten, dass dieser nicht höher als 8 mm ist, ansonsten könnte es sein, dass die SSD-Abdeckung der PlayStation 5 anschließend nicht mehr zu geht. Wer weitere Informationen sucht, wird in unserem Artikel fündig, der sich speziell mit der Speichererweiterung der PS5 beschäftigt.