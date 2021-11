Wer auf der Suche nach einem neuen 4K-Fernseher mit 65-Zoll-Bildschirmdiagonale ist, der sollte sich ein Angebot bei Aldi anschauen. Kurz vor dem Black Friday startet der Discounter den „Black Shopping Thursday“ und da wird mit dem Medion Life P16510 ein günstiger Fernseher verkauft.

Aldi verkauft 65-Zoll-4K-Fernseher für 599 Euro

Der Discounter Aldi beteiligt sich in diesem Jahr indirekt am Black Friday, indem man schon einen Tag vorher mit Angeboten zum „Black Shopping Thursday“ startet. Besonders im Onlineshop des Discounters wird viel Ware im Angebot sein, darunter der 65-Zoll-Fernseher Medion Life P16510, der bisher überhaupt noch nicht verkauft wurde. Ab dem 25. November 2021 um 07:00 Uhr wird der 4K-TV für 599 Euro angeboten.

Es handelt sich eigentlich um ein Angebot von Aldi Süd, da die beiden Onlineshops zusammengelegt wurden, können auch Aldi-Nord-Kunden ohne Probleme zugreifen. Laut Aldi soll die Lieferung zwischen 5 und 20 Tagen dauern.

Medion verbaut ein LCD-Bildschirm im Aldi-Fernseher. Im Video verraten wir euch, wo die Vor- und Nachteile liegen:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Was hat der Aldi-Fernseher drauf?

Der Medion Life P16510 bietet im Grunde alles, was man so braucht. Es handelt sich um einen Smart-TV, mit dem man die beliebtesten Streaming-Dienste wie Netflix und Co. abrufen kann. Das funktioniert natürlich per WLAN. Der Fernseher kann durch den HD-Triple-Tuner auch für klassisches TV-Programm genutzt werden. Durch HDR soll die Bildqualität in bestimmten Situationen aufgewertet werden.

Ansonsten lassen sich an dem Aldi-Fernseher insgesamt drei HDMI-Geräte anschließen. Er ist zudem PVR-ready, sodass man über einen USB-Anschluss eine Festplatte anschließen und etwas aufnehmen kann, das nicht verschlüsselt ist. Aufhängen lässt sich der Fernseher durch den VESA-Standard mit einem Lochabstand von 400 x 400 mm auch ohne Probleme. Die Energieklasse liegt bei F.

Grundsätzlich ist der 65-Zoll-4K-Fernseher von Aldi also ein gutes Angebot. Man darf bei der Bildqualität aber keine zu großen Ansprüche haben. Dafür ist der Preis von 599 Euro sehr attraktiv. Beliebte Alternativen von Hisense (bei Amazon anschauen), LG (bei Amazon anschauen) oder Samsung (bei Amazon anschauen) kosten deutlich mehr.