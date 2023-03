Die Deutsche Bahn und Rewe schließen sich zusammen und starten das Projekt „Einkaufsbus“. Dabei handelt es sich um einen Supermarkt auf Rädern. So muss man nicht mehr weit zum nächsten Markt laufen oder fahren. Das ist vor allem in ländlichen Gebieten eine Erleichterung, wenn die nächste Einkaufsmöglichkeit nicht um die Ecke liegt.

Der „Einkaufsbus“ wird ab dem Frühjahr 2023 zunächst in einer Testphase gestartet. Zunächst wird das Angebot in Nordhessen getestet (Quelle: Deutsche Bahn).

Nach der Ankündigung im Januar geht es endlich los. Ende März startet der Einkaufsbus in Nordhessen. Seit dem 20. März fährt der rollende Supermarkt verschiedene Orte in Nordhessen an. Der Start war in Fritzlar. In diesen Orten kann man den Einkaufsbus von Rewe heute und in den folgenden Tagen sehen:

Montag: Ungedanken (10 Uhr) und Züschen (14 Uhr)

Ungedanken (10 Uhr) und Züschen (14 Uhr) Dienstag: Lütersheim (10 Uhr), Niederelsungen (12 Uhr) und Oelshausen (14 Uhr)

Lütersheim (10 Uhr), Niederelsungen (12 Uhr) und Oelshausen (14 Uhr) Mittwoch: Odershausen (10 Uhr) und Wega (14 Uhr)

Odershausen (10 Uhr) und Wega (14 Uhr) Donnerstag: Riede (10 Uhr), Hadamar (12 Uhr) und Deute (14 Uhr)

Riede (10 Uhr), Hadamar (12 Uhr) und Deute (14 Uhr) Freitag: Maden (10 Uhr) und Obervorschütz (14 Uhr)

Maden (10 Uhr) und Obervorschütz (14 Uhr) Samstag: Affoldern (10 Uhr) und Hemfurth-Edersee (14 Uhr)

Einkaufsbus von Rewe und Deutsche Bahn: Das steckt dahinter

Genauer sollen zunächst Gemeinden in den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg angefahren werden. Der Einkaufsbus ist ein 18 Meter langer, umgebauter Linienbus, der mit über 700 verschiedenen Produkten ausgestattet ist. Auch eine kleine Postfiliale ist enthalten. Das Angebot soll laut „Deutsche Bahn“ dem Sortiment eines normalen Supermarkts entsprechen. So soll man im mobilen Supermarkt unter anderem frisches Obst und Gemüse, gekühlte Frischwaren und Tiefkühlkosten vorfinden. Auch Getränke und Drogiere-Artikel kann man hier kaufen. Das umgebaute Fahrzeug ist mit zusätzlichen Klimaanlagen ausgestattet und soll dank Akkus auch mehrere Stunden ohne externe Stromquelle funktionieren.

Der Einkaufsbus ist der nächste Schritt in der Kooperation zwischen Rewe und der Deutschen Bahn. Bereits 2021 wurde mit dem „Supermarktzug“ ein ähnliches Angebot auf Schienen getestet. Mit den Projekten will man unter anderem einen Beitrag für den Klimaschutz leisten und Leute dazu bringen, seltener ins Auto zu steigen.

Bereits seit längerem gibt es bei Rewe zudem einen Bringdienst. Damit kann man seinen Supermarkteinkauf online durchführen und bekommt Lebensmittel und Co. nach Hause geliefert beziehungsweise kann seine Waren an einem Abholort mitnehmen. Andere Supermarktketten wie Aldi oder Lidl bieten solch einen Bringdienst nicht an.

Mit der „Box: Die Abholstation“ arbeitet die Deutsche Bahn darüber hinaus mit DHL zusammen. Dabei handelt es sich um Paketboxen, bei denen zum Beispiel Pendler ihre Online-Einkäufe direkt nach dem Ausstieg am Bahnho abholen können.

