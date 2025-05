Einparken wie die Profis: Wer diesen Trick kennt, muss sich nie wieder Sorgen machen

Einparken stresst euch jedes Mal aufs Neue? Mit ein wenig Übung und unseren einfachen Tricks wird das Manövrieren bald zum Kinderspiel.

Rückwärts seitlich einparken: Für viele ein echtes Stressmanöver

Einparken unter Druck – das kennt fast jeder. Gerade wenn andere ungeduldig drängeln, kann das Manövrieren zur Nervenprobe werden. Wer hier noch unsicher ist, braucht eines: Übung.

Vor allem beim rückwärts seitlichen Einparken gilt: Lasst euch Zeit. Das rät auch der ADAC. Klingt leichter als es ist – vor allem im Sommer, wenn das Lenkrad zu heiß ist, um es ruhig zu halten.

Zum Glück gibt es inzwischen technische Unterstützung beim EInparken. In diesem Video zeigen wir euch, wie Nio sogar ganz alleine einparkt:

Diese Tipps helfen beim Einparken

Folgende Hinweise sind Gold wert und helfen euch beim richtigen rückwärts Einparken auf der rechten Straßenseite:

Passt die Lücke? Fahrt langsam daran vorbei und schätzt ab, ob euer Auto wirklich hineinpasst. Richtige Spiegeleinstellung: Stellt den rechten Seitenspiegel leicht nach unten, um den Bordstein gut im Blick zu haben. Position zum Vordermann: Fahrt parallel zum parkenden Auto, etwa einen halben Meter Abstand, mit Rückbankhöhe auf gleicher Linie mit dem Heck des stehenden Fahrzeugs. Richtige Lenkradstellung: Schlagt das Lenkrad ganz nach rechts ein und fahrt langsam rückwärts. Stopppunkt: Sobald euer rechter Blinker in einer Linie mit dem Heck des vorausfahrenden Autos ist – kurz stoppen. Gegenlenken: Dann langsam zurücklenken und weiter rückwärts einfahren, bis ihr sauber in der Lücke steht. Final ausrichten: Fahrt gegebenenfalls noch ein Stück vor, damit ihr gerade steht. Korrigiert nur, wenn ihr zu nah oder zu weit vom Bordstein entfernt seid. Wiederholen erlaubt: Wenn es beim ersten Versuch nicht klappt – kein Problem. Wiederholt den Vorgang in Ruhe.

Tipp: Die Variante vorwärts seitlich einzuparken ist nur zu empfehlen, wenn die Parklücke wirklich groß genug ist. Ihr müsst stark genug einschlagen können – sonst wird’s kompliziert.

Wie schwierig ist vorwärts und parallel einparken?

Für die meisten Verkehrsteilnehmenden ist es am einfachsten, parallel zu anderen Autos einparken zu können. In Parkhäusern müsst ihr in der Regel sogar vorwärts einparken. Achtet dabei darauf, etwas weiter auszuholen, damit ihr beim Aussteigen und später beim Ausparken nicht ins Schwitzen geratet.