Die Temperaturen steigen und somit auch das Lust auf leckeres Eis. Für den schmackhaften Sommer-Snack bedarf es jedoch die entsprechende Eismaschine. GIGA stellt die Testsieger der Stiftung Warentest wie auch weitere Empfehlungen vor und liefert euch nützliche Tipps zum Kauf.

Der Sommer ist so gut wie angekommen, da gibt es doch kaum etwas Passenderes als ein köstliches Speiseeis. Doch wer bei den warmen Temperaturen nicht ewig lange in der Schlange vor der Eisdiele stehen möchte, der benötigt eine Eismaschine. Damit ihr euch auch zu Hause rund um die Uhr mit euren liebsten Eissorten versorgen könnt, präsentieren wir euch die besten Eismaschinen und verraten euch, worauf ihr beim Kauf einer Eismaschine achten solltet.

Die besten Eismaschinen 2022: Alle Modelle in der Übersicht

Preistipp (ohne Kompressor) Test­­sie­ger mit Kompressor Der Alleskönner Produkt WMF Küchenminis Eismaschine 3in1 Medion MD18387 DeLonghi Gelataio ICK 6000 Preis ca. 70 Euro ca. 190 Euro ca. 280 Euro Pro Eignet sich auch als Eiswürfelbehälter Timer-Funktion mit individueller Einstellungsmöglichkeit Einfache Bedienung und Reinigung Contra Fassungsvermögen nur 0,3 Liter Harte Zutaten bereiten leichte Schwierigkeiten Metallbehälter kühlt stark ab Angebot bei Amazon ansehen bei Amazon ansehen bei Otto ansehen Preisvergleich Idealo Idealo Idealo

Preistipp ohne Kompressor: WMF Küchenminis Eismaschine 3in1

WMF Küchenminis 3in1 Eismaschine Die Eismashcine von WMF könnt ihr für weit unter 100 Euro ergattern. Zusätzlich könnt ihr darin Eiswürfel aufbewahren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 14:55 Uhr

Vorteile

Gute Ergebnisse bei der Zubereitung von Eis und Sorbet

Eignet sich auch als Eiswürfelbehälter

Integrierte Timer-Funktion

Nachteile

Fassungsvermögen nur 0,3 Liter

Wer nur gelegentlich Lust auf ein Eis verspürt und keinen Mehrfamilienhaushalt mit Eis, Sorbet & Co. versorgen möchte, dem reicht eine Eismaschine ohne Kompressor aus. In dieser Kategorie hat die Stiftung Warentest die WMF Küchenminis Eismaschine 3in1 (bei Amazon ansehen) zum Sieger gewählt. Wie es der Name bereits impliziert, kann mit dem Modell Eiscreme, Sorbe wie auch Frozen Joghurt zubereitet werden. Bei den ersten beiden Speisen schneidet das Gerät gut ab, beim Frozen Joghurt gibt es etwas Luft nach oben.

Das Fassungsvermögen beträgt zwar nur 0,3 Liter, dafür ist die Eismaschine klein und kompakt und kann demnach auch als Eiswürfelbehälter verwendet werden. Lärmpegel und Energieeffizienz schneiden gut ab, auf Eisprogramme muss hier jedoch verzichtet werden. Im Hinblick auf die Ausstattung kommt die Eismaschine von WMF sehr spartanisch daher: Eine Power-Taste sowie eine Timer-Funktion sind die einzigen Features. Im Lieferumfang erhaltet ihr zudem einen Eislöffel.

WMF Küchenminis 3in1 Eismaschine jetzt ab 59,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 14:55 Uhr

Testsieger mit Kompressor: Medion MD18387

Medion MD 18387 Mit der Eismaschine von Medion könnt ihr dank eines Timers einstellen, wann das Eis fertig sein soll. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 15:29 Uhr

Vorteile

Hervorragende Ergebnisse bei der Zubereitung von Eis, Sorbet und Frozen Joghurt

Timer-Funktion mit individueller Einstellungsmöglichkeit

Niedrige Betriebslautstärke

Nachteile

Zubehör nicht spülmaschinenfest

Harte Zutaten bereiten leichte Schwierigkeiten

Den Sieg als beste Eismaschine sowie den Titel für das beste Preis-Leistungsverhältnis im Test der Stiftung Warentest konnte die Medion MD18387 (bei Amazon ansehen) erlangen. Die Eismaschine mit Kompressor fasst 1,5 Liter und bereitet Eis, Sorbet und Frozen Joghurt mit perfekter Konsistenz zu. Die maximale Verarbeitungsmenge beträgt 0,8 Liter. Lediglich bei der Hinzugabe von harten Zutaten wie Schokolade oder Nüssen gibt es leichte Qualitätsabzüge.

Sowohl im Hinblick auf die Betriebslautstärke als auch die Energieeffizienz schneidet das Modell gut ab. Bei maximaler Füllmenge beträgt die Gefrierzeit rund 42 Minuten. Mit dem Drehschalter könnt ihr die Zubereitungszeit individuell bis zu 60 Minuten einstellen. Über die obenliegende Öffnung lassen sich während des Zubereitungsprozesses Früchte, Nüsse und ähnliche Zutaten beigeben. Der Eisbehälter und Rührer sind nicht spülmaschinentauglich. Betrieben wird das Gerät mit dem Kältemittel R600a. Im Lieferumfang sind zudem Messbecher und Spatel enthalten.

Medion MD 18387 jetzt ab 179,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 15:29 Uhr

Der Alleskönner: DeLonghi Gelataio ICK 6000

De'Longhi Eismaschine ICK 6000 Mit dieser Eismaschine wird das Eis nicht nur schnell zubereitet, sondern ist auch in der Bedienung kinderleicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 18:21 Uhr

Vorteile

Einfache Bedienung

Leichte Reinigung

Schnelles Arbeiten

Nachteile

Metallbehälter kühlt stark ab

Kostspielig

Wenn eine Eismaschine verlangt wird, die vor allem schnell arbeitet, dann tritt die DeLonghi Gelataio ICK 6000 (bei Otto ansehen) ins Rampenlicht. Zwar ist die Eismaschine alles andere als günstig, doch dafür ist sie laut AllesBeste.de wirklich einfach in der Bedienung und der Reinigung. Vorteil: Während die Maschine das Eis herstellt, kann man jederzeit abschmecken, ob die Konsistenz passt.

Lediglich wenn man das Ergebnis endlich genießen will, muss man vorsichtig sein: Der Metallbehälter, in dem sich die fertige Eiscreme befindet, wird während der Zubereitung sehr kalt. Wenn ihr das Eis aber schnell rausholt, sollte nichts passieren. Und für die Reste in dem Metallbehälter hat der Hersteller auch einen Eiskratzer beigelegt.

De'Longhi Eismaschine ICK 6000 jetzt ab 272,00 € bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 18:21 Uhr

Die besten Eismaschinen 2022: So habe ich ausgewählt

Eismaschinen müssen nicht zwingend eine kostspielige Investition darstellen. Sofern ihr jedoch bereit seid, doch etwas tiefer in die Geldbörse zu greifen, sollte der Kauf wohlüberlegt sein. Daher empfehlen wir euch, sich vor dem Kauf ausreichend über Eismaschinen zu informieren. Um euch diese Recherche zu vereinfachen und euch die besten Modelle zu präsentieren, habe ich mich auf die eigene redaktionelle Erfahrung sowie die Meinungen externer Testinstitutionen und Nutzererfahrungen verlassen.

Eismaschine kaufen: Was muss ich beachten?

Art der Eismaschine

Generell werden Eismaschinen in zwei Arten unterschieden: Eismaschinen mit Kompressor und ohne Kompressor. Wer nicht allzu tief in den Geldbeutel greifen und nur gelegentlich Eis zubereiten möchte, dem reicht eine Eismaschine ohne Kompressor. Hier muss jedoch bedacht werden, dass der Eisbehälter einen Tag vorher ins Tiefkühlfach gestellt werden muss. Im Gegensatz dazu können Modelle mit Kompressor sofort mit der Zubereitung beginnen und verfügen meist über Zusatzfunktionen wie einen Timer oder spezielle Modi zur Zubereitung. Eismaschinen mit Kompressor können demnach wesentlich cremigeres Eis herstellen, kosten aber dementsprechend auch mehr als die kompressorlosen Geräte.

Funktionsumfang

Manche Eismaschinen bieten mehrere Funktionen als andere. Mittlerweile können die meisten Modelle, egal ob mit oder ohne Kompressor, sowohl Eis, Sorbet als auch Frozen Joghurt zubereiten. Da manche Modelle jedoch mit der Zubereitung manch einer Speise besser zurechtkommen als anderen, solltet ihr euch bewusst sein, was ihr damit zubereiten möchtet. Oftmals hilft da ein Blick in einen entsprechenden Test. Darüber hinaus verfügen einige Modelle über einen Timer oder Zusatzfunktionen, die euch beispielsweise den Härtegrad der zubereiteten Speisen einstellen lassen.

Die meisten Eismaschinen lassen sich aufgrund ihrer überschaubaren Funktionen kinderleicht bedienen. (Bildquelle: WMF)

Fassungsvermögen

Beim Volumen einer Eismaschine kann schnell Verwirrung entstehen, da es sowohl eine Angabe zum Volumen des Kühlbehälters als auch zur maximalen Verarbeitungsmenge gibt. Bei manchen Eismaschinen stimmen beide Werte überein, häufig variieren diese aber auch. So fasst beispielsweise der Behälter der Severin EZ 7405 ganze zwei Liter, doch verfügt über eine maximale Verarbeitungsmenge von 1,2 Liter. Das hat den einfachen Grund, da die Eismaschine oftmals noch etwas Platz im Behälter benötigt, damit der Rührstab den Motor nicht überstrapaziert und das Eis auch zeitgemäß und in angestrebter Konsistenz zubereitet werden kann. Wer demnach Eis für die ganze Familie zubereiten möchte, sollte auf ein Gerät mit einer etwas höheren Verarbeitungsmenge zurückgreifen.

Zubereitungsdauer

Die Zubereitungsdauer von Eis hängt natürlich einerseits von der Rezeptur und den Zutaten ab, doch auch die Eismaschine kann hier ihren Beitrag leisten. Die meisten Modelle finden sich mit ihrer Zubereitungsdauer zwischen 20 und 45 Minuten wieder. Wer also häufig Eis, Sorbet oder Frozen Joghurt zubereiten möchte, für den könnten ein paar Minuten weniger womöglich schon ausschlaggebend sein.

Auch mit einer Eismaschine ohne Kompressor kann leckeres Eis gelingen. (Bildquelle: Krups)

Lautstärke

Wohnt ihr in einer WG oder einem Familienhaushalt, so könnte sich manch lärmempfindlicher Mitbewohner über die Lautstärke einer Eismaschine echauffieren. Speziell bei den Eismaschinen mit Kompressor lohnt es sich, vorab einen Blick auf die Lautstärke des Geräts zu werfen, da die Kompressoren etwas lauter werden können. Allerdings stellen wirklich laute Geräte eine Ausnahme dar.

Maße

Für Küchen, in denen sowieso schon Platzmangel herrschst, empfehlen wir den Griff zu einem kompakten Modell. Denn Eismaschinen, insbesondere die Kompressor-Modelle, benötigen meist viel Platz und wiegen bis zu zwölf oder dreizehn Kilogramm, was ein ständiges Umräumen anstrengend macht. Da kann ein Modell, wie die vorgestellte WMF Küchenminis Eismaschine 3in1, wahre Wunder bewirken. Aufgrund der kleinen kompakten Form und dem entnehmbaren Behälter, der selbst in viele niedrige Tiefkühlfächer passt, lässt sich die Eismaschine leicht verstauen und nimmt weniger Platz ein, als viele Konkurrenten.

Über die Zugabeöffnung könnt ihr während der Zubereitung schmackhafte Zutaten hinzugeben. (Bildquelle: Severin)

Verarbeitung

Die Verarbeitung der Eismaschine gewährt euch Rückschlüsse auf die Arbeitsqualität sowie die Lebensdauer eures Geräts. Während günstige Modelle aus Plastik eher wenig robust erscheinen, wirken die Maschinen höherer Preisklassen wie wahre Edelstahl-Giganten, die einige Jahre für schmackhafte Erlebnis sorgen sollten.

Reinigung

Die Reinigung der Eismaschine nach der Zubereitung ist unverzichtbar, da sich sonst Keime oder Schimmel im Gerät ansammeln können. Bei den meisten Geräten lassen sich die Einzelteile zur Reinigung entnehmen, was praktisch ist. In selteneren Fällen sind die Einzelteile zudem spülmaschinentauglich, was eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.