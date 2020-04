Hardware kann Microsoft, das müssen selbst beinharte Microsoft-Hater zugeben. Mit der Microsoft Modern Mobile Mouse hat der Konzern aus Redmont eine wirklich gelungene Maus auf dem Markt, die sich sowohl für den mobilen als auch den stationären Einsatz eignet. Bei Amazon bekommt man den Nager momentan für . Unser Deal des Tages.

Microsoft Modern Mobile Mouse * Jetzt ab 20,00 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 7.4.2020 13:10 Uhr

Microsoft Modern Mobile Mouse: Elegante Maus für Notebook und Desktop

Achtung, alberne Alliteration: Die Microsoft Modern Mobile Mouse zeichnet sich einerseits durch eine flache, aber für die meisten Hände komfortable Bauhöhe aus. Andererseits kann die kabellose Maus simultan per Bluetooth oder USB-Verbindung mit drei Geräten gekoppelt werden. Damit eignet sie sich sowohl für den Einsatz am Laptop als auch am Tischrechner. Die Verarbeitung ist sehr gut, insbesondere das Metall-Mausrad wird von Testern gelobt. Neben der linken, rechten und mittleren (Mausrad-)Taste gibt es keine weiteren Tasten. Erstgenannte sind programmierbar, dank der symmetrischen Form ist die Maus für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet.

Weil sie so flach (2,6 cm) und leicht (77,1 g) ist, passt die Microsoft Modern Mobile Mouse in jede Aktentasche. Für den mobilen Einsatz spricht obendrein, dass sie dank ihren 1800-dpi-Bluetrack-Sensors selbst auf „widrigstem Terrain“ genutzt werden kann und eine lange Akkulaufzeit aufweist. So soll die Maus mit einem Paar AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) bis zu 12 Monate durchhalten – neben einem smarten Standby-Verhalten sorgt dafür die Hardware-Taste zum kompletten Abschalten.

Top-Wertung, Top-Preis

Bei Amazon hat die Maus von ihren Nutzern eine hervorragende Durchschnittsbewertung von 4,7/5 bei insgesamt 1.420 Rezensionen erhalten. Das spricht genauso für das Produkt wie der Preis: Aktuell bekommt man die Microsoft Modern Mobile Maus in Schwarz . Sonst kostet die Maus laut idealo meist rund 26 Euro, also etwa 30 % mehr.

Wer kein Amazon Prime hat, muss noch 3,99 Euro Versand hinzurechnen. Alternativ kann man aber auch entweder eine abschließen oder Waren im Wert von insgesamt 29 Euro kaufen, um die Versandkosten einzusparen.