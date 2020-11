Der Black Friday sorgt für saubere Zähne: Saturn hat im Rahmen der Rabattschlacht die Preise einiger elektrischer Zahnbürsten drastisch reduziert. Für Produkte von Philips wird nun zum Teil nur noch die Hälfte verlangt. Auch die anderen Angebote können sich sehen lassen.

Saturn: Elektrische Zahnbürsten mit Black-Friday-Rabatt

Bei Saturn lässt sich derzeit kräftig sparen, wenn es eine elektrische Zahnbürste eines Markenherstellers sein soll. Produkte von Philips wurden deutlich reduziert, sodass Kunden bis zu 50 Prozent sparen können. Auch bei manchen Zahnbürsten von Oral-B gibt es kräftige Rabatte.

Zu den Angeboten bei Saturn

Am deutlichsten ist die Ersparnis bei der Philips-Zahnbürste HX 9392/40 spüren. Statt wie sonst 319,99 Euro zu verlangen, kostet die elektrische Zahnbürste in Schwarz oder einer Mischung aus Weiß und Roségold nur noch 154,99 Euro. Kunden können hier aus fünf Programmen wählen, über die die Zähne per Schalltechnologie wieder sauber werden. Zwei Bürstenköpfe sowie die Ladestation liegen mit im Paket. Eine Zeitschaltuhr ist auch mit von der Partie. Mit einer Akkuladung hält die elektrische Zahnbürste bis zu 50 Minuten durch. Die Lieferung erfolgt kostenlos.

Deutlich günstiger ist die Philips HX 6821/47, für die nach Abzug des Black-Friday-Rabatts nur noch 78,33 Euro auf den Tisch gelegt werden. Hier gibt es eine Ersparnis von satten 39 Prozent. Die elektrische Zahnbürste wird in Dunkelblau ausgeliefert, bietet im Vergleich zur teureren Variante aber nur einen einzigen Bürstenkopf und eine Geschwindigkeitsstufe. Der Akku hält zwei Wochen lang durch, bevor er wieder an die Steckdose muss.

Mehr zu den Philips-Zahnbürsten gibt es hier im Video:

Saturn: Auch Oral-B-Zahnbürsten günstiger

Neben elektrischen Zahnbürsten von Philips wurden auch die von Oral-B reduziert. Die größte Ersparnis lässt sich bei der Oral-B Pro 4 erzielen, statt 90,67 Euro werden nun nur noch 48,55 Euro fällig. Das entspricht einem Rabatt von 46 Prozent. Die elektrische Zahnbürste bietet fünf Geschwindigkeitsstufen und einen Bürstenkopf. Angaben zur Akkulaufzeit macht der Hersteller allerdings nicht.

Günstiger ist die in Weiß und Dunkelblau gehaltene Oral-B Pro 2 2000N, die nach Abzug des Black-Friday-Rabatts von 15 Prozent nur noch 39,71 Euro kostet. Hier möchte Saturn allerdings noch Versandkosten von 2,99 Euro bekommen.