Elon Musks riesiges Tesla-Imperium: Google Maps zeigt die wahren Ausmaße der Gigafactories

Elon Musk gilt als Pionier der E-Mobilität. Dass dem extrovertierten CEO gerne mal Größenwahn vorgeworfen wird, liegt auch an seinen riesigen Gigafactories.

Nicht nur mit seiner ganz speziellen Art, sondern auch mit Hiobsbotschaften rund um sein Unternehmen Tesla gerät Elon Musk immer wieder in die Schlagzeilen. Ob Betrugsverdacht, massive Kosteneinsparungen oder die kontroversen Zustände in den Fabriken – die News-Spalten der Technik-Ressorts hat der gebürtige Südafrikaner regelmäßig gebucht. Auch seine weitläufigen Gigafactories, in denen die populären E-Autos gefertigt werden, sind immer wieder Gegenstand kritischer Meldungen. Welches Ausmaß die bislang fünf Werke mittlerweile erreicht haben, zeigt Google Maps.

Tesla Gigafactory 1

Die Gigafactory 1 war Elon Musks erstes Tesla-Werk. (© IMAGO / Andia)

Die Tesla Gigafactory 1 befindet sich im amerikanischen Storey County in Nevada und wurde im Jahr 2014 errichtet. Gemeinsam mit dem japanischen Elektronik-Anbieter Panasonic werden hier Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos produziert. Wie weitläufig das Gelände ist, ist auf Google Maps zu sehen.

Tesla Gigafactory 2

Die Gigafactory 2 in Buffalo, New York. (© IMAGO / Andia)

Ansässig in Buffalo, New York, wird die Gigafactory 2 von der Tesla-Tochter SolarCity betrieben. Zuvor war auf der Fläche ein ehemaliges Stahlwerk beheimatet. Der Bau der Anlage startete 2014, 2017 waren die Arbeiten abgeschlossen. Bereits im Sommer begann in Kooperation mit Panasonic hier die Herstellung von Photovoltaikmodulen. Google Maps zeigt das gigantische Gelände.

Tesla Gigafactory 3

Auch das Tesla-Werk in Shanghai ist riesig. (© IMAGO / CFOTO)

Die Tesla Gigafactory 3 ist im chinesischen Shanghai beheimatet. 2018 vereinbarte Musk mit der Stadtregierung den Bau der Anlage. 86 Hektar umfasst das weitläufige Land, das ihr euch ebenfalls auf Google Maps anschauen könnt. Betrieben wird die Fabrik von Tesla Inc., hergestellt werden hier Batteriezellen und E-Autos. Auch Teslas Model 3 und Model Y sollen hier gefertigt werden.

Tesla Gigafactory 4

Das Tesla-Werk in Brandenburg ist seit jeher umstritten. (© IMAGO / ANP)

Die Tesla Gigafactory 4 befindet sich in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide und wird offiziell mit „Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg“ betitelt. Es handelt sich hierbei nicht nur um das erste Tesla-Werk in Europa, sondern auch um eins der größten Elektroauto-Werke in Deutschland. Die Bauarbeiten starteten 2020, im Jahr 2022 wurde durch das Landesumweltamt die Genehmigung zum Betrieb erteilt. Die Gesamtfläche wird mit 3.038.620 Quadratmeter beziffert, zu sehen ist das riesige Werk auf Google Maps.

Tesla Gigafactory 5

Die Gigafactory 5 liegt in einem Vorort von Austin, Texas. (© IMAGO / Cavan Images)

Die letzte Betriebsstätte im Bunde ist die Tesla Gigafactory 5 in Del Valle, Texas, USA. Vor der Hauptstadt Austin gelegen, fertigt Tesla hier das Model Y und den Cybertruck. Eröffnet wurde das Werk 2022, 2024 war das Gebäude aber immer noch von einer Großbaustelle umsäumt. Auf Google Maps könnt ihr euch das Werk genauer anschauen.

