EM-Aktion bei Klarmobil: Telekom-Tarif mit 28 GB 5G für nur 11,99 €

Inmitten der spannenden Spiele der Europameisterschaft 2024 könnt ihr jetzt einen echten Volltreffer landen, denn Klarmobil hat eine attraktive Aktion gestartet, die euch eine Allnet-Flat mit satten 28 GB 5G-Datenvolumen für nur 11,99 Euro im Monat bietet. Dieser Deal kommt ohne versteckte Kosten und ist optimal für alle, die ein starkes Mobilfunknetz zum kleinen Preis suchen.

Klarmobil: 28-GB-Tarif mit Allnet-Flats & 5G zum Tiefstpreis

Mit diesem Tarif seid ihr bestens ausgestattet: Ihr bekommt eine Allnet-Flat, die nicht nur unbegrenzte Telefonie und SMS in alle deutschen Netze bietet, sondern auch mit 28 GB Datenvolumen inklusive 5G-Unterstützung daherkommt (Angebot bei Klarmobil ansehen). Besonders vorteilhaft ist, dass ihr von der Qualität des Telekom-Netzes profitiert und somit auch in ländlichen Gebieten eine stabile Verbindung habt. Zudem ist seit kurzem bei Klarmobil in allen Tarifen 5G ohne zusätzliche Kosten enthalten. Es wird zudem wird bei der Laufzeit von 24 Monaten kein Anschlusspreis berechnet. Auch im europäischen Ausland seid ihr dank EU-Roaming bestens versorgt und könnt euren Tarif ohne Einschränkungen nutzen.

Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom

28 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Anschlusspreis entfällt

Klarmobil: Für wen lohnt sich der Tarif?

Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen und leistungsstarken Mobilfunkvertrag ist, sollte sich die EM-Aktion von Klarmobil nicht entgehen lassen. 28 GB 5G-Datenvolumen, Allnet-Flat und das Ganze im Netz der Telekom – das ist ein Angebot, das kaum zu toppen ist. Besonders zur EM-Zeit, wenn man vielleicht unterwegs ist und kein Spiel verpassen möchte, ist dies der perfekte Tarif. Nutzt die Gelegenheit und sichert euch diesen Tarif, solange er verfügbar ist.

